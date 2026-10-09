俄烏戰爭陷僵局　美烏將探討終戰新思路　克宮：這是外交的藝術

俄羅斯當局同意美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）關於俄烏戰爭陷入僵局的看法；消息人士透露，美國特使威特科夫（Steve Witkoff）和庫什納（Jared Kushner）將與烏克蘭代表會晤。



魯比奧星期四（10月8日）在訪問葡萄牙期間告訴記者，俄烏戰爭已陷入危險僵局。「我們希望看到通過談判達成一項永久、持久且公平的戰爭解決方案。這也是我們致力於繼續努力的方向。」

俄新社（RIA）報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）當天晚些時候回應說，莫斯科同意魯比奧的看法；尋找通往和平的道路，是外交官的任務。

「外交的藝術恰恰在於找到某種出路，使局勢能夠轉入和平軌道。」

另據一名熟悉相關計畫的美國消息人士同日透露，美國特使威特科夫和庫什納將於星期五（9日）在邁阿密會見烏克蘭代表，討論談判新思路，並力爭制定一項解決戰爭的統一方案。

2024年12月19日，俄羅斯莫斯科Gostiny Dvor大廳舉行的年度電話訪談節目和新聞發布會上，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitriy Peskov）面露苦色。在為期四個半小時的年度活動中，普京回答了記者和俄羅斯各地區民眾的問題。（Getty）

不過，佩斯科夫說，美俄烏三國元首舉行三方會談的前景尚不明朗。

他也重申，俄羅斯尋求解決衝突的全面方案，對有限停火等臨時措施不感興趣。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表明，烏克蘭談判代表將於星期五和星期六，在美國與美方人員會談；烏方希望歐洲夥伴也能加入。

澤連斯基說，鑒於俄羅斯不斷襲擊烏克蘭城市，烏方代表會提出防空問題。

過去兩天裏，烏克蘭已有70多人在俄軍空襲中喪生。

本文獲《聯合早報》授權轉載

