路透社：俄羅斯2027年國防支出擬大增27%　創俄烏戰爭以來最高

路透社9月28日報道，根據查閱的政府文件顯示，俄羅斯計劃在2027年投入17.1萬億盧布（約1.6萬億港元）用於國防，這一數字比最初預算的13.5萬億盧布（約1.26萬億港元）高出約27%，也是自2022年俄烏戰爭爆發以來的最高水平。預計政府將在10月1日前向國會提交預算草案。



報道指，俄羅斯的政府文件顯示，未來三年國防總支出將達到50萬億盧布（約4.7萬億港元）。政府還將其今年的財政赤字預估值，從先前佔GDP的1.6%提高到3.2%。此外， 俄羅斯今年預算支出將增加13.2%，達到48.6萬億盧布（約4.5萬億港元），佔GDP的20.9%。

上周，俄羅斯政府宣布2027年增稅計劃，以彌補不斷擴大的赤字。文件顯示，針對金屬和礦業企業徵收的「暴利稅」，預計每年將帶來約2,000億盧布（約187億港元）的收入。

2026年9月28日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與中央選舉委員會（CEC）主席帕姆菲洛娃（Ella Pamfilova）會面。（Reuters）

上述文件還顯示，俄羅斯國家債務佔GDP的比重，預計將從2026年的19.9%升至2027年的21.7%，超過當局視為安全水準的20%紅線。2027年的借款總額將成長43%，達到7.7萬億盧布（約7182億港元）。