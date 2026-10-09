33歲華裔女賭徒騙婚14次　詐取逾30萬美元全輸光　法院判決出爐

騙感情真詐財！美國拉斯維加斯（Las Vegas）近期一宗判決受到關注，一名華裔女子在5年內申請了14張結婚證，更在短短1年「換5任丈夫」。調查發現，該女子透過此方式騙取巨額金錢，得手後就全丟入賭場，輸掉超過30萬美金（約235萬港元），被指控重婚、詐欺等罪。



騙感情結婚榨乾老公財富

美媒《Law & Crime》報道，被告是33歲的華裔女子陳佳穎（Jiaying Chen，音譯），她因嚴重賭癮，先後與14名男性結婚，並以各種理由要求丈夫付錢，得手超過30萬美金。這些錢不久後，就被陳女揮霍一空，並非享受奢華生活，而是頻頻坐上賭桌，直到全部輸光。

陳女的詭異行為最終被識破，拉斯維加斯警方趁她與一名男子會面，商討結婚事宜時當場偵破並逮捕。根據調查，陳女持有美國護照，不過駕照上面的名字卻是「Vicky Liang」，發現陳女利用兩個名字都申請多份結婚證明。

警方透露，在與陳女的「受害者前夫們」談話後發現，她的作案手法十分相似。陳女先透過社群媒體和約會軟件認識男性，不久後便提出結婚，再以家人生病等理由索取錢財。等收到錢後，陳女便會宣布婚姻無效，或是突然斷絕聯繫。

落網直言結婚太容易

陳女落網後，向警方坦承之所以選擇拉斯維加斯的男性作為目標，是因為在這裏「結婚太容易了」。近日法院裁定她重婚、詐欺及虛假藉口獲取錢財等多項罪名成立，判處緩刑並須支付逾28萬美金（約220萬港元）的賠償金。此外，由於其賭癮嚴重，必須強制參加「匿名賭徒」戒癮互助課程，接受心理輔導，並配戴電子腳鐐接受監控。

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