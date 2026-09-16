國寶畫作以2250元賤賣　南京博物院爆文物變賣案　前院長判監3年

中國近現代收藏大家龐萊臣的後人捐給南京博物院（下稱南博）的一件明代仇英《江南春》圖卷，去年在拍賣場上亮相，震驚內地，事件揭發該批捐贈文物中多達5幅畫作流入民間。



央視16日報道，該案所涉責任單位和人員已被依規依紀依法處理，其中南京博物院前院長徐湖平為他人在承接工程、促成商業合作等方面提供幫助，收受他人財物，犯受賄罪，被依法判處有期徒刑三年，並處罰金人民幣二十萬元。



龐萊臣後人捐給南京博物院的明代仇英 《江南春》圖卷（局部），2025年出現在北京一拍賣公司預展中。（澎湃新聞）

徐湖平。（微信公眾號）

報道又指，此前，根據南京博物院相關受贈文物管理問題調查情況，已依規依紀依法給予徐湖平開除黨籍處分，按規定取消其享受的待遇。

原省文化廳、省文物局、南京博物院、原省文物總店張某等相關責任人，因履行崗位職責不力或執法監督責任不到位，對違規調撥銷售書畫等問題負有相應領導責任或直接責任，分別給予開除、撤職、降級、黨內嚴重警告、黨內警告、調整職務以及批評教育等相應處理。

5幅畫作流出

據早前官方的調查通報指，1959年，龐增和將《江南春》圖卷等137件畫作捐贈給南博收藏。上世紀90年代，經時任常務副院長徐湖平違規簽批，原省文化廳未按規定嚴格審核、違規批覆同意，南博將《江南春》圖卷等書畫違規調撥原省文物總店（下稱總店）銷售。

2025年5月，《江南春》圖卷在嘉德拍賣公司預展，被龐增和後人龐叔令向國家文物局舉報後撤拍。之後，龐叔令和律師兩次到南博現場察看，南博未能提供《江南春》圖卷、《仿北苑山水軸》、《雙馬圖軸》、《設色山水軸》、《松風蕭寺圖軸》等5幅捐贈畫作，其餘132件捐贈畫作仍收藏在南博。

1997年5月8日，被認定為贗品的《江南春》圖卷退出南京博物院館藏記錄。（新華社）

《江南春》圖卷以2250元賤價販賣

通報指，1997年7月初，時任總店書畫庫保管員兼銷售員張某見到違規調撥至總店的《江南春》圖卷標價25000元（人民幣，下同），認為有利可圖，遂與其男友王某合謀，準備自己買下再加價轉賣，並利用工作之便，將價格標籤偷改為2500元。

為規避總店工作人員不能購買店內商品的規定，也怕王某被店內同事認出，便安排王某的同事陳某某出面購買。同年7月8日，陳某某到總店經張某之手打9折後以2250元買走《江南春》圖卷。為防止更改價格的行為被發現，張某故意將發票上的貨號空置，不注明購買人姓名，並在商品名稱欄中將《江南春》圖卷寫成「仇英山水」。

明 仇英 《江南春卷》（局部）。（澎湃新聞）

明 仇英 《江南春卷》（局部）。（澎湃新聞）

事後，張某讓王某謊稱《江南春》圖卷為祖傳，向字畫商陸某（南京藝蘭齋藝術有限公司原法定代表人，已於2025年病故）兜售，經雙方商議，將《江南春》圖卷及其他2幅字畫以12萬元價格賣給陸某。

2016年起，陸某先後三次將《江南春》圖卷質押給南京十竹齋藝術品投資有限公司（以下簡稱十竹齋公司）。2019年9月，陸某因資金困難未按約定贖回，《江南春》圖卷遂留存十竹齋公司。2021年11月，字畫商朱某從十竹齋公司購得《江南春》圖卷。2025年4月，嘉德拍賣公司受朱某委托拍賣《江南春》圖卷，5月因龐叔令舉報撤拍。

5幅畫作去向追蹤：1帳去向未明

通報指，涉案的《江南春》圖卷、《仿北苑山水軸》、《雙馬圖軸》、《設色山水軸》4幅畫作，經追溯調查、經手人證明、專家查驗、司法鑑定，均為龐增和捐贈的畫作。經分別與《江南春》圖卷、《仿北苑山水軸》、《雙馬圖軸》有關權利人依法依規協商，該3幅畫作已交由南博收藏。

至於《松風蕭寺圖軸》於1995年3月14日被總店以16000元價格出售。調查組在江蘇省內及省外多地調查，共調取拍賣畫作圖片50餘萬張進行比對，詢問業內人士400餘人。目前仍在全力循線追查。

南京博物院當年有接受捐贈文物清單，其中有明代仇英《江南春》卷。（澎湃新聞）

通報指，在《江南春》圖卷等畫作調撥、流轉過程中，原省文化廳、南博和總店違反文物管理有關規定，違規申請、批覆調撥文物，擅自出售並造成文物流失，社會影響惡劣，必須嚴肅處理。

徐湖平被指：違規簽批向總店調撥《江南春》圖卷等書畫的申請

經查，徐湖平擔任南博原常務副院長（實際負責南博日常工作）期間，未按規定履行鑑定、覆核審議程序，違規簽批向總店調撥《江南春》圖卷等書畫的申請，違規決定調撥書畫用於銷售。

徐湖平在兼任總店法定代表人、經理期間，有令不行、有禁不止，在國家行政主管部門明確禁止擅自出售和處理館藏文物後，仍同意總店出售相關文物；對總店賬物不符、應該分設的崗位由一人兼任、缺乏監督制約等內部管理混亂問題放任不管、失管失察，涉嫌嚴重職務違法。此外，徐湖平在擔任南博常務副院長、院長期間，對於南博存在的文物管理尤其是受贈文物管理制度缺失、制度執行不到位等問題，應負主要領導責任。