Navanethem Pillay奪諾貝爾和平獎　曾任ICC法官及聯合國人權專員

2026年度諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize 2026）10月9日揭曉，由南非女法官兼人權活動家皮萊（Navanethem Pillay，又稱Navi Pillay）奪得，以表彰她為促進和平與國際法所作的努力。



皮萊（Navanethem Pillay，又稱Navi Pillay）奪得2026年度諾貝爾和平獎，圖為其2014年的照片（Reuters）

皮萊是南非高等法院首位非白人女法官，於1995年獲任命，她之後於1999年起曾任盧旺達問題國際刑事法庭法官及庭長，2003年至2008年曾任國際刑事法院（ICC）法官。

2008年9月至2014年8月底，她擔任聯合國人權事務高級專員。她也曾於2021年至2025年間擔任聯合國巴勒斯坦被佔領土問題獨立國際調查委員會主席。

諾貝爾獎新聞稿指，在具有歷史意義的國際法庭案件中，皮萊證明法律手段有助於預防戰爭與暴力行為，她也致力於加強建設國際法相關機構，其獨立性、專業素養和堅定立場，使她成為當代其中一位受尊敬的國際法學家。

70年代為曼德拉等政治犯爭取權益

皮萊現年85歲，1941年9月生於南非德班（Durban）一個印度泰米爾裔家庭，當時正值種族隔離時期，她長大後成為律師，據挪威諾貝爾委員會指，她勇敢對抗根深蒂固的結構式歧視、種族隔離和排斥政策，早年曾為曼德拉（Nelson Mandela）及其他反抗種族隔離的人士捍衛權益，當時在1973年，曼德拉囚於羅本島（Robben Island）監獄，皮萊成功為當地政治犯爭取到會見律師的權利。

獲曼德法賞識成為法官

至曼德拉成為南非總統後，1995年，他任命皮萊為南非高等法院法官，為該院首位非白人女法官。後來曼德拉也推薦她擔任盧安達問題國際刑事法庭法官，開啟她的國際司法生涯。

她之後擔任過國際刑事法院法官、聯合國人權事務高級專員，並於近年擔任聯合國巴勒斯坦被佔領土獨立國際調查委員會主席。如今在緬甸被指控犯有種族滅絕罪的案件中，皮萊在國際法院（ICJ）擔任專案法官。

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在上一年度的2025年諾貝爾和平獎，由委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）奪得，以表彰她致力促進委內瑞拉人民的民主權利。

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