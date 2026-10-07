諾貝爾化學獎揭曉　法國日本科學家獲獎　研究助益藥物研發

2026年度諾貝爾化學獎（Nobel Prize in Chemistry 2026）10月7日揭曉，由法國科學家卡根（Henri B. Kagan）與日本科學家硤合憲三（Kenso Soai）獲得殊榮，諾貝爾委員會稱，表彰他們在「不對稱有機合成中非線性效應和自催化現象的發現」方面所作出的貢獻，並指兩人的發現對於設計藥物合成反應的化學家而言，具有決定性的意義。



據委員會指，某些分子如胺基酸以互為鏡像的兩種形式存在，然而生物體中僅包含其中一種鏡像形式，這種化學不對稱性究竟是如何產生，長期以來一直是化學家們未解的謎題，卡根（Henri B. Kagan）和硤合憲三因找到這一難題的答案而獲獎。

諾貝爾獎的新聞稿稱，生命化學具有化學家所稱的「同手性」（homochirality）特徵，就像人類的雙手一樣，所有胺基酸都以兩種鏡像形式存在，但只有其中一種存在於細胞內的蛋白質中，另一種在自然界中極罕見。

化學家們長期以來一直在探究同手性是如何產生，當他們嘗試進行能生成兩種鏡像分子的化學反應，試管中總是得到等比例的兩種產物，但化學家們致力於只生產其中一種鏡像形式，因為在開發與生物體相互作用的分子例如藥物的時候，往往只有一種鏡像形式能產生預期的效果。

諾貝爾化學委員會主席Heiner Linke表示，兩人正為困擾化學界一個多世紀的謎題提供解答，即同手性（homochirality）如何自然產生。

卡根先在1986年踏入決定性的第一步，當時他發現一種操控化學反應的新方法，這使他能夠製造出過量程度遠超過以往預期的某種鏡像形式，後來到了1995年，硤合憲三發表論文，描述他如何設計出第一個具有產生同手性潛力的化學反應，至2003年，他成功展示一種化學反應，在該反應中，兩種可能的鏡像形式裡，只有一種生成。

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在上一年的2025年度諾貝爾化學獎，美國加州大學柏克萊分校教授亞吉（Omar Yaghi）、日本京都大學的化學教授北川進和澳洲墨爾本大學化學教授Richard Robson因在金屬有機骨架研發方面作出的貢獻而獲得殊榮。