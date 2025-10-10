諾貝爾和平獎公布　委內瑞拉反對派領袖María Corina Machado折桂

2025年度諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize 2025）10月10日揭曉，由委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）奪得，以表彰她致力促進委內瑞拉人民的民主權利。



過去一年東躲西藏

挪威諾貝爾委員會又讚揚馬查多為實現委內瑞拉從獨裁統治到民主統治的過渡而奮鬥。

委員會指，馬查多在過去一年被迫東躲西藏，即使生命受到威脅，仍然選擇留在國內，她的決定激勵數以百萬人。

委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）奪得諾貝爾和平獎，圖為2023年7月她出席記者會（Getty）

馬查多1967年生於委內瑞拉，長大後修讀工程和金融，1992年她創立阿特尼亞基金會（Atenea Foundation），致力於幫助委內瑞拉的街頭流浪兒童。

2010年，她以創紀錄的票數當選國會議員，2014年，她遭委內瑞拉政權趕下台，她領導反對黨Vente Venezuela，2017年協助成立Soy Venezuela聯盟。

2023年，她宣布參加2024年總統大選，但競選遭受阻撓，她宣布支持反對派的替代候選人。

掌權多年的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）最終再次連任，今年1月10日宣誓就職前夕，反對派在全國各地舉行抗議活動，久未露面的馬查多出席，一度短暫被捕。

↓ 記者會直播 ↓

這次頒獎前的焦點，還有美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一再強調自己應獲得和平獎，又狠批前總統奧巴馬（Barack Obama）當年「什麼都沒做就得獎（和平獎）了。」

↓ 美國白宮10月9日發帖，指特朗普是和平總統 ↓

《衛報》10月9日報道，特朗普很有可能會大失所望，大多數諾貝爾專家和挪威觀察人士認為他獲此殊榮的可能性極低，「此時距離結果公佈僅剩數小時之際，挪威政界人士正為潛在後果做準備」。

諾貝爾和平獎由挪威諾貝爾委員會選出得主，報道稱，挪威方面認為若果特朗普得不到獎，可能將怒火中燒，矛頭對向挪威。

諾貝爾和平獎：圖為位於奧斯陸的挪威諾貝爾研究所外觀。（REUTERS）

2025年度諾貝爾獎10月6日至13日揭曉結果，以下為具體時間：

生理學或醫學獎：香港時間10月6日（周一）下午5時30分左右

物理學獎：香港時間10月7日（周二）下午5時45分左右

化學獎：香港時間10月8日（周三）下午5時45分左右

文學獎：香港時間10月9日（周四）下午7時左右

和平獎：香港時間10月10日（周五）下午5時左右

經濟學獎：香港時間10月13日（周一）下午5時45分左右