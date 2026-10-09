歐洲議會報告涉台促對華去風險　中方已提嚴正交涉

歐洲議會10月7日（周三）通過對華政策建議報告，要求歐盟在對話與防範並行下加強保障自身利益；中國駐歐盟使團其後強烈反對，指報告粗暴干涉中國內政。



據歐洲議會（European Parliament）周三發布的新聞稿，報告以454票贊成、86票反對、110票棄權通過，指歐中關係因不公平經貿做法及烏克蘭戰爭立場已到臨界點，對中國軍方訓練俄軍的查證報道深表關注，促北京運用對俄影響力協助結束戰事；報告並要求就關鍵原材料、電池、電動車、半導體等領域推行去風險策略，若中方不開放市場，歐盟應採取相稱行動，同時重申一個中國政策，反對以武力或脅迫單方面改變台海現狀。

中歐關係：圖為2024年3月4日，中國政府歐亞事務特別代表李輝與歐盟對外行動署官員舉行會談。（中國外交部）

中國駐歐盟使團發言人周四答問時稱，報告充斥意識形態偏見，在台灣、香港、澳門、新疆、西藏及人權等問題上指手畫腳，鼓動經貿問題政治化，中方已向歐方提出嚴正交涉，促停止干涉內政、停止煽動對立對抗。

報告起草人沃特曼斯（Hilde Vautmans）稱今次表決是歐洲對華政策的轉捩點，期望歐盟委員會執行副主席謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）攜統一經貿訊息訪京。歐洲議會與中方的直接接觸自2021年因互相制裁凍結，去年始恢復。