魯比奧：歐洲國家應減低對中國依賴　強調供應鏈多元化

在華府尋求限制中國在戰略領域的影響力之際，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio） 表示葡萄牙和其他歐洲國家在關鍵資源上，不應該過於依賴中國。



據彭博社10月8日報道，魯比奧在里斯本（Lisbon） 與葡萄牙外交部長蘭熱爾（Paulo Rangel）當天舉行的聯合記者會時表示，歐洲等國的供應來源需要多元化，被問到是否擔心中國在歐洲的影響力，他認為這對美國、葡萄牙或世界上任何國家都沒有好處。

報道指，有關問題對葡萄牙而言較爲敏感，中國企業已在該國一些具戰略意義的企業持有大量股份，中國長江三峽集團持有葡萄牙電力公司（Energias de Portugal）22.2%的股份，國家電網擁有國家能源網公司（Rede Elétrica Nacional）25%的股份，而復星集團則持有葡萄牙最大上市銀行——葡萄牙商業銀行（Banco Comercial Português）20.45%的股份。

中國亦是葡萄牙最大外國投資來源之一，據葡萄牙央行資料引述，截至2024年底，中國對葡萄牙直接投資總額約121億歐元（約1,066億港元）。

2026年10月8日，魯比奧和葡萄牙外長蘭熱爾（Paulo Rangel）於里斯本舉行聯合記者會。（Getty Images）

儘管歐洲各國對中國在戰略產業中扮演的角色變得更加謹慎，但葡萄牙政府表示歡迎中國資金到來，葡萄牙外長蘭熱爾稱美國為「重要盟友」， 但同時表示葡萄牙與中國的關係可追溯至500多年前，而中國對葡萄牙的投資符合歐盟現行及未來的規則。

歐洲正研新規，以降低歐洲對中國的依賴，當中包括推動供應鏈多元化及加強中國的投資審查。同時提出多項措施，給予歐洲企業在政府採購合約的優先地位。