法國學生示威潮擴散至歐洲多國　教室擁擠師資匱乏引廣泛不滿

歐洲多國近期爆發大規模學生抗議示威，抗議浪潮從法國迅速蔓延至比利時、希臘、意大利和德國等國。



學生、家長及教師工會紛紛走向街頭，就教育經費縮減、課堂條件惡化以及高昂學費表達強烈不滿，公共支出緊縮導致的社會矛盾正集中爆發。

據美國新聞網站Axios報道，在比利時列日（Liège），警方與示威學生發生激烈沖突，10月初以來已有至少139人被捕。這一局勢與鄰國法國交相呼應。

法國的抗議於9月中旬由巴黎高中生發起，隨後演變成全國性運動。法國警方至今已逮捕超過6500人，絕大多數為未成年人。

這場教育動蕩並非孤立事件。在希臘，學生組織發動全國性罷課與示威；意大利都靈和羅馬的高中生打出「像法國那樣行動」的口號佔領校園；德國和奧地利兩國學生與工會也因不滿大學預算削減和師資短缺，陸續發起集會游行。

分析指出，歐洲各國的教育積怨由來已久。教室擁擠、師資匱乏以及高昂的教育與住宿成本早已引發大眾不滿。

隨着多國政府面臨控制財政赤字的巨大壓力，加上借貸成本上升加重債務負擔，政府不得不削減公共開支。歐盟委員會 (European Commission) 預測，法國和比利時今年的財政赤字均已超過國內生產總值（GDP）的5%，奧地利也超過4%。

雖然這輪抗議並非由單一組織協調，但財政緊縮引發的共同困境，正促使歐洲年輕一代加速聯合動員。如何平衡財政赤字與公共教育投入，已成為困擾多國政府的棘手難題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

