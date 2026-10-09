中歐貿易投資磋商　聯合聲明列16點共識　就混能車貿易達成諒解

中國商務部部長王文濤與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）10月8至9日在北京舉行中歐貿易投資磋商機制第二次例會，並達成列出16點的成果共識清單，包括雙方就混能車貿易達成諒解。



聯合聲明指，雙方重申作為關鍵貿易夥伴，在世貿組織規則框架下，妥善處理雙方分歧，致力於繼續穩定雙邊經貿關係，並使其更加平衡。

雙方商定2027年3月召開機制第三次例會，在此之前雙方將保持密切溝通，包括1月舉行部長級視像會議。

歐盟旗幟在歐盟委員會大樓前飄揚。（GettyImages）

成果共識清單

貿易和投資平衡

1.雙方將繼續探討在世貿組織規則框架下，降低部分商品關稅的可能性。

2.雙方將繼續在貿易監測機制項下加強溝通合作，並進一步積極發揮對話機制作用，增進相互理解。

3.經密集磋商，雙方以符合世貿組織規則的方式就混動汽車（即混能車）貿易達成諒解。

4.雙方憶及電動汽車反補貼案價格承諾指導文件，並將繼續電動汽車反補貼案企業價格承諾和覆審相關程序。

5.雙方將繼續就醫療器械市場準入問題保持對話。歐方歡迎中方擴大進口歐盟醫療器械採取的措施，包括在第九屆進博會期間舉辦採購對接會。

6.中方將在風險評估基礎上，加快對符合條件的歐盟相關成員國的區域化原則認可工作。雙方同意就疫病管控的方法與技術開展交流，共同探索解除相關成員國藍舌病（Bluetongue）輸華限制的方法。

7.雙方同意繼續就計算機訂座系統開展技術交流。雙方同意就各自化妝品及藥品相關監管框架繼續開展後續磋商，以進一步解決現有及新出現的市場準入問題。

8.雙方同意就歐盟外國補貼條例（FSR）開展技術對話。

9.歐方澄清，歐盟對逆變器項目的融資指導文件不針對特定國家，雙方將就該問題進一步磋商。

10.雙方同意探討投資合作，促進彼此經濟發展，並討論開展面向未來的合作。

中國-歐盟・中歐關係：2016年7月12日在中國北京人民大會堂舉行的中歐峰會期間，歐盟旗幟和中國國旗並排展示。（Reuters）

出口管制

11.雙方重申需進一步強化中歐出口管制對話，並歡迎就各自出口管制政策加強溝通交流，包括通過發布政策指引、組織政企交流活動、舉辦培訓等。

12.雙方讚同提升全球產業鏈供應鏈可預期性與穩定性的重要性。中方願通過「綠色通道」機制，為稀土及永磁體對歐出口許可審批繼續提供便利。歐方將繼續與成員國一道，為解決兩用領域對華重點許可個案提供便利。

13.雙方重申將致力於解決出口管制領域關切，並圍繞中歐兩用物項合規貿易討論了研究出台結構性便利化措施的可能性。

14.雙方在出口管制對話機制框架下達成諒解，將在列單前進行提前通報，提高列移單程序的透明度，並支持在各自法律框架下啟動移單程序。

知識產權

15.中歐雙方已著手解決系統性知識產權問題並取得進展。雙方同意繼續合作解決相關問題並設定階段性目標，聚焦於有效和公平的知識產權保護和執法，更高的透明度和可預測性。雙方同意通過中歐知識產權工作組監督進展。

世貿組織改革

16.雙方同意以開放、建設性的方式就世貿組織改革進一步加強雙邊溝通與合作。雙方承諾參與世貿組織改革並同意討論所有相關議題，以期取得實質進展。