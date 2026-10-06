中歐貿易投資磋商前 北京終於先發制人打開了「工具箱」
中國商務部宣佈對原產於歐盟的進口對硝基甲苯發起反傾銷調查。立案公告本身的技術細節沒有太多特別的地方，真正的意義在於中方出手的時機。因為5天後，歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（又譯：塞夫柯維奇 / Maroš Šefčovič）就會抵達北京，參加中歐第二輪貿易投資磋商。
這次中國對歐盟出手不是孤立的技術立案，這次的背景是，歐盟2025年以來已對中國發起28宗貿易救濟調查，其中約一半集中在化工領域。而五天，是一個精心挑選的時間。太早，釋放的信號會被其他互動稀釋；太晚，歐方代表團已經在飛機上，來不及形成心理預期。出發前五天，恰好卡在歐方工作小組抵華、但決策層尚未啟程的空檔期。
這次立案最值得讀的是節奏。過去幾年，中方在貿易摩擦中更多是被動回應：歐盟先出手，中方再評估、再反制。這一次不同，歐盟代表即將到北京參加第二輪磋商，中方提前立案，實際上是在談判桌上增加了一個現實議題。這並不一定意味着「升級」，更像是一種議程塑造：告訴對方，磋商不能只討論歐盟關切的貿易平衡、市場準入和產業競爭，中方同樣有產業受損問題，也有依法使用貿易救濟工具的意願。
中歐貿易投資磋商機制今年6月才建立，首次會議確立了「穩定、平衡的中歐關鍵貿易伙伴」的定位，並設立貿易和投資平衡、出口管制、知識產權、世貿組織改革四個工作板塊。但機制運行不久，歐盟對華貿易限制動作並未減少。從電動汽車反補貼稅，到鋼鐵配額、碳邊境調節機制、外國補貼條例，再到醖釀中的新貿易工具，歐盟正在把貿易問題與產業安全、供應鏈安全更緊密地綁定。歐盟方面還釋放過信號：如果10月磋商拿不出「切實成果」，可能考慮更多限制措施。
中方之前保持了相當程度的克制，這種後發制人的姿態，確實有一定的好處，只是短板也是客觀存在的，歐洲對克制態度的理解偏差，就是其中之一。為了避免接下來的談判中，歐洲方面還有什麼不切實際的幻想，中方這次需要認真一下。在這種壓力下，中方提前出手，也有對沖談判被動性的意味。
而對硝基甲苯是一種化工中間體，下游覆蓋染料、顏料、農藥、醫藥等領域。它不是終端消費品，影響面也不算「轟動型」，但正因為處在產業鏈節點上，一旦後續裁定徵收反傾銷稅，影響會沿着下游擴散，會轉化為完整下游鏈條的成本壓力。
中方選擇在這個品類上出手，可謂拿捏得非常精準，既不會在中歐貿易大盤中掀起巨浪，但足夠讓歐洲化工利益集團感到害怕，迫使它們向布魯塞爾施壓。況且，中方在這個品類上有紮實的產業基礎，國內主要生產企業的產能規模和技術水平有很強的競爭力，歐方企業用傾銷手段的事實清楚，中國不怕歐盟鬧到WTO。
這次動作中方的節奏很快，從收到國內產業申請（由江蘇淮河化工、湖北東方化工代表國內產業提出申請）到正式公告，間隔不足三個星期，發公告的時候，還是在中國國慶節假日期間，至少說明了兩點：
一是案件儲備和產業調研在申請提交之前就已經完成；
二是中方的反制工具箱處於隨時可用的狀態。
中方選擇時機，產業損害程度是一方面，與外交節奏掛鈎可能是更重要的原因之一。
在中歐經貿博弈中，中方的角色正在發生變化，不再被動應對歐方的清單，而是開始主動塑造態勢。謝夫喬維奇帶着一份願望清單來到北京，然後讓中方滿足它，但現在，他的議程中多了一個計劃外的變量，磋商還不至於破裂，但會打亂歐方的節奏，同時也會讓他明白，如果他想要中方滿足自己的願望，那麼歐洲就應該先滿足中方的要求。
在大國博弈時代，歐盟經常表現出一種近乎於天真的無知。華盛頓那邊，用了數十年時間，已經領教過中國的手段，尤其是近8年來的貿易博弈，讓一些美國智庫和學者承認，中國對利害關係的計算和長遠戰略的規劃，時常精準到讓他們頭皮發麻。
這也是經過2025年後，華盛頓不太願意在貿易領域和中國硬碰硬的原因之一。然後，歐盟傻乎乎的認為可以試一試。歐方如果認為，中方的克制是無限度的，肯定會在磋商中採取更加強硬的立場，所以中方需要敲打一下，至少讓他們在談判桌上可以清醒一些。
前段時間，一些歐盟媒體都在熱切討論，謝夫喬維奇的北京之行可能取得哪些成果，但現在來看，它們的討論結果都充滿了變數。不管怎麼說，中方不可能現在就亮出所有手段，也不會把所有籌碼都留在談判桌上，反傾銷調查是一個開胃菜，是在告訴歐洲，「工具箱」已經打開了，怎麼用，要不要用，就看歐盟是否知道自己在做什麼。