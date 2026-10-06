中歐貿易投資磋商前　北京終於先發制人打開了「工具箱」

中國商務部宣佈對原產於歐盟的進口對硝基甲苯發起反傾銷調查。立案公告本身的技術細節沒有太多特別的地方，真正的意義在於中方出手的時機。因為5天後，歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（又譯：塞夫柯維奇 / Maroš Šefčovič）就會抵達北京，參加中歐第二輪貿易投資磋商。



這次中國對歐盟出手不是孤立的技術立案，這次的背景是，歐盟2025年以來已對中國發起28宗貿易救濟調查，其中約一半集中在化工領域。而五天，是一個精心挑選的時間。太早，釋放的信號會被其他互動稀釋；太晚，歐方代表團已經在飛機上，來不及形成心理預期。出發前五天，恰好卡在歐方工作小組抵華、但決策層尚未啟程的空檔期。

這次立案最值得讀的是節奏。過去幾年，中方在貿易摩擦中更多是被動回應：歐盟先出手，中方再評估、再反制。這一次不同，歐盟代表即將到北京參加第二輪磋商，中方提前立案，實際上是在談判桌上增加了一個現實議題。這並不一定意味着「升級」，更像是一種議程塑造：告訴對方，磋商不能只討論歐盟關切的貿易平衡、市場準入和產業競爭，中方同樣有產業受損問題，也有依法使用貿易救濟工具的意願。

中歐班列年開行量十年間增長10.8倍。（央視新聞）

中歐貿易投資磋商機制今年6月才建立，首次會議確立了「穩定、平衡的中歐關鍵貿易伙伴」的定位，並設立貿易和投資平衡、出口管制、知識產權、世貿組織改革四個工作板塊。但機制運行不久，歐盟對華貿易限制動作並未減少。從電動汽車反補貼稅，到鋼鐵配額、碳邊境調節機制、外國補貼條例，再到醖釀中的新貿易工具，歐盟正在把貿易問題與產業安全、供應鏈安全更緊密地綁定。歐盟方面還釋放過信號：如果10月磋商拿不出「切實成果」，可能考慮更多限制措施。

中方之前保持了相當程度的克制，這種後發制人的姿態，確實有一定的好處，只是短板也是客觀存在的，歐洲對克制態度的理解偏差，就是其中之一。為了避免接下來的談判中，歐洲方面還有什麼不切實際的幻想，中方這次需要認真一下。在這種壓力下，中方提前出手，也有對沖談判被動性的意味。

2026年6月29日，商務部部長王文濤在歐盟總部與歐委會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇（Maroš Šefčovič）共同主持召開中歐貿易投資磋商機制首次會議並在會後發表聯合聲明。

而對硝基甲苯是一種化工中間體，下游覆蓋染料、顏料、農藥、醫藥等領域。它不是終端消費品，影響面也不算「轟動型」，但正因為處在產業鏈節點上，一旦後續裁定徵收反傾銷稅，影響會沿着下游擴散，會轉化為完整下游鏈條的成本壓力。

中方選擇在這個品類上出手，可謂拿捏得非常精準，既不會在中歐貿易大盤中掀起巨浪，但足夠讓歐洲化工利益集團感到害怕，迫使它們向布魯塞爾施壓。況且，中方在這個品類上有紮實的產業基礎，國內主要生產企業的產能規模和技術水平有很強的競爭力，歐方企業用傾銷手段的事實清楚，中國不怕歐盟鬧到WTO。

這次動作中方的節奏很快，從收到國內產業申請（由江蘇淮河化工、湖北東方化工代表國內產業提出申請）到正式公告，間隔不足三個星期，發公告的時候，還是在中國國慶節假日期間，至少說明了兩點：

一是案件儲備和產業調研在申請提交之前就已經完成；

二是中方的反制工具箱處於隨時可用的狀態。

中方選擇時機，產業損害程度是一方面，與外交節奏掛鈎可能是更重要的原因之一。

2026年2月25日，德國總理默茨（Friedrich Merz）和中國國務院總理李強在北京人民大會堂會見包括大眾汽車集團行政總裁布魯姆（Oliver Blume）在內的德國商務代表團。 （REUTERS）

在中歐經貿博弈中，中方的角色正在發生變化，不再被動應對歐方的清單，而是開始主動塑造態勢。謝夫喬維奇帶着一份願望清單來到北京，然後讓中方滿足它，但現在，他的議程中多了一個計劃外的變量，磋商還不至於破裂，但會打亂歐方的節奏，同時也會讓他明白，如果他想要中方滿足自己的願望，那麼歐洲就應該先滿足中方的要求。

在大國博弈時代，歐盟經常表現出一種近乎於天真的無知。華盛頓那邊，用了數十年時間，已經領教過中國的手段，尤其是近8年來的貿易博弈，讓一些美國智庫和學者承認，中國對利害關係的計算和長遠戰略的規劃，時常精準到讓他們頭皮發麻。

這也是經過2025年後，華盛頓不太願意在貿易領域和中國硬碰硬的原因之一。然後，歐盟傻乎乎的認為可以試一試。歐方如果認為，中方的克制是無限度的，肯定會在磋商中採取更加強硬的立場，所以中方需要敲打一下，至少讓他們在談判桌上可以清醒一些。

前段時間，一些歐盟媒體都在熱切討論，謝夫喬維奇的北京之行可能取得哪些成果，但現在來看，它們的討論結果都充滿了變數。不管怎麼說，中方不可能現在就亮出所有手段，也不會把所有籌碼都留在談判桌上，反傾銷調查是一個開胃菜，是在告訴歐洲，「工具箱」已經打開了，怎麼用，要不要用，就看歐盟是否知道自己在做什麼。