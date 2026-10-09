諾貝爾和平獎授予Navi Pillay　美媒：對特朗普內塔尼亞胡的駁斥

2026年度諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize 2026）10月9日揭曉，事前表明希望獲獎的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）願望落空，由現年85歲的南非女法官兼人權活動家皮萊（Navanethem Pillay，又稱Navi Pillay）憑藉推動國際司法工作奪得。

皮萊曾任職國際刑事法院，領導的聯合國調查委員會指以色列在加沙犯下種族滅絕罪行，美媒指，她此番獲獎無疑可視為對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的有力駁斥。



資料照片：2025年12月29日，美國總統特朗普在佛羅里達州棕櫚灘的特朗普海湖莊園會見以色列總理本雅明·內塔尼亞胡後，在新聞發布會上與內塔尼亞胡握手，特朗普用手指著內塔尼亞胡。（Reuters）

皮萊曾在2021年至2025年間擔任聯合國巴勒斯坦被佔領土問題獨立國際調查委員會主席，指出以色列需為在加沙犯下種族滅絕罪行負責，但特朗普和內塔尼亞胡曾拒絕承認，並強烈否認指控。

她也曾於2003年至2008年曾任國際刑事法院（ICC）法官，而特朗普政府一直致力於削弱這所國際法院的地位，已制裁該法院13名職員，並在上月的聯合國大會斥其為「失控的機構」（out of control institution）。

挪威諾貝爾委員會在公布頒授和平獎皮萊後，強調在衝突上升、國際法機構受政治攻擊之際，希望藉獎項「提醒世人化解衝突有賴於國際法治」。

皮萊在德國紐倫堡出席論壇期間得知獲獎消息，在場人士起立鼓掌致敬。她表示大家的肯定「意義重大」後，又打趣道：「但作為律師和法官，我仍要核實這個消息。」