諾貝爾和平獎授予Navi Pillay 美媒：對特朗普內塔尼亞胡的駁斥
撰文：林嘉敏
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2026年度諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize 2026）10月9日揭曉，事前表明希望獲獎的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）願望落空，由現年85歲的南非女法官兼人權活動家皮萊（Navanethem Pillay，又稱Navi Pillay）憑藉推動國際司法工作奪得。
皮萊曾任職國際刑事法院，領導的聯合國調查委員會指以色列在加沙犯下種族滅絕罪行，美媒指，她此番獲獎無疑可視為對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的有力駁斥。
皮萊曾在2021年至2025年間擔任聯合國巴勒斯坦被佔領土問題獨立國際調查委員會主席，指出以色列需為在加沙犯下種族滅絕罪行負責，但特朗普和內塔尼亞胡曾拒絕承認，並強烈否認指控。
她也曾於2003年至2008年曾任國際刑事法院（ICC）法官，而特朗普政府一直致力於削弱這所國際法院的地位，已制裁該法院13名職員，並在上月的聯合國大會斥其為「失控的機構」（out of control institution）。
挪威諾貝爾委員會在公布頒授和平獎皮萊後，強調在衝突上升、國際法機構受政治攻擊之際，希望藉獎項「提醒世人化解衝突有賴於國際法治」。
皮萊在德國紐倫堡出席論壇期間得知獲獎消息，在場人士起立鼓掌致敬。她表示大家的肯定「意義重大」後，又打趣道：「但作為律師和法官，我仍要核實這個消息。」
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