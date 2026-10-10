諾貝爾和平獎得主Navi Pillay戲稱：或可與特朗普分享獎項｜有片

2026年度諾貝爾和平獎（Nobel Peace Prize 2026）10月9日揭曉，由南非女法官兼人權活動家皮萊（Navanethem Pillay，又稱Navi Pillay）奪得，以表彰她為促進和平與國際法所作的努力。皮萊在得悉獲獎後，向對她報以掌聲祝賀的人士打趣表示：「如果你們再多鼓掌一點，我或許就會與特朗普（Donald Trump，又譯川普）分享這個獎項了。」



皮萊戲稱可與特朗普分享諾貝爾和平獎：

據《衛報》報道，生於南非的法學家、前聯合國人權事務高級專員皮萊因其在促進和平與國際法方面所做的努力而榮獲諾貝爾和平獎。

這位85歲的國際刑事法院（ICC）專案法官在出席紐倫堡（Nuremberg）論壇時知悉獲獎的消息。該論壇每年在德國紐倫堡舉行，匯聚了法律學者、從業人員、政策制定者和民間社會人士。紐倫堡是當年審判納粹戰犯的地方，這些審判奠定了國際法的基礎。

國際刑事法院對皮萊獲獎表示，授予這位前國際刑事法院法官諾貝爾和平獎，是對國際司法作為和平基石所發揮重要作用的有力認可。

美國總統特朗普過去曾多次表示自己應該獲得諾貝爾和平獎，因為他2025年回歸白宮後平息了多場戰爭。

委內瑞拉前反對派領袖、2025年諾貝爾和平獎得主馬查多（María Corina Machado）今年1月就選擇將諾貝爾和平獎章送給特朗普。