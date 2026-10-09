法國雷諾阿博物館2幅失竊名畫已被尋回　6人被捕

法國雷諾阿博物館（Renoir Museum）9月8日遭遇盜竊，價值數百萬美元的兩幅印象派大師雷諾阿（Pierre-Auguste Renoir）名畫已被尋回，警方逮捕六名嫌犯。



路透社報道，法國南部濱海卡涅市（Cagnes-sur-Mer）市長馬松（Bryan Masson）10月9日宣布，兩幅失竊畫作《科隆納·羅馬諾夫人》（Madame Colonna Romano）和《井邊的年輕女子》（Young Woman at the Well）已成功尋回。

2026年9月8日，法國蔚藍海岸（French Riviera）的濱海卡涅（Cagnes-sur-Mer），雷諾阿博物館（Renoir Museum）發生竊盜案，四幅名畫被盜，其中兩幅在附近被尋回。圖為博物館入口處的告示牌。（Reuters）

這兩幅畫作均出自法國印象派畫家雷諾阿之手，屬於巴黎奧賽博物館（Orsay Museum）的館藏，當時被借到雷諾阿博物館展出。雷諾阿的作品曾在拍賣會上以數千萬美元成交。

爆竊案發生於9月8日清晨。小偷在博物館花園圍欄剪開一個洞，潛入館區，再通過窗戶進入建築物盜畫。

據法媒報道，兩名竊賊在不到5分鐘內盜走四幅畫作，除了上述兩幅畫，竊賊當時還偷走了《皮尚夫人的肖像》（Madame Pichon）和《閱讀中的可可》（Coco Reading）。不過，博物館警報被觸發後，警方迅速趕到並展開追捕，竊賊在逃跑時將這兩幅畫遺留在花園裏。

市長馬松在聲明中表示：「這個消息讓濱海卡涅市及當地居民感到無比喜悅，也終於鬆了一口氣。」

被尋回的兩幅雷諾阿畫作：

目前尚不清楚警方如何尋回兩幅失竊名畫。馬松原定舉行記者會，但後來為避免妨礙調查而取消。