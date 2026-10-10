特朗普再施壓撤換聯儲局理事庫克　成立委員會調查虛假陳述指控

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）下令，成立一個委員會調查聯儲局理事庫克（Lisa Cook）涉嫌在房屋抵押貸款文件中作出虛假陳述的指控。



綜合路透社報道，白宮網站10月9日（周五）發布的總統備忘錄指出，特朗普按照美國憲法和法律賦予的總統權力，成立調查委員會調查庫克涉嫌在一份或多份房貸文件中提供虛假資料的指控。

2026年9月28日，美國加州奧克蘭市，聯儲局理事庫克（Lisa Cook）出席奧克蘭科技週時與一位與會者交談。（Reuters）

這份日期為10月7日的總統備忘錄稱：「為協助我履行這一職責，這個委員會將調查針對庫克理事的指控，並向我報告是否存在罷免庫克理事的『理由』。」

此外，這個委員會將在白宮舉行現場聽證會，「以審議針對庫克理事的證據和指控」。聽證會時長不得超過4小時。

備忘錄指出，庫克可以向委員會提交書面立場聲明，並須出席聽證會接受質詢。她也可針對相關證據和指控提出辯論、書面證據及證人書面陳述。

聽證會定於11月5日舉行，即美國中期選舉兩天後。

白宮今年8月曾致函庫克，說特朗普正考慮將她免職，要求她在三周內就涉嫌房屋抵押貸款欺詐的指控作出回應，還指她可面對最高30年監禁的刑罰。

庫克是美國聯儲局史上首位黑人女性理事。特朗普2025年試圖以涉嫌抵押貸款詐騙為由開除她，開創美國總統尋求開除聯儲局理事的先例。庫克否認指控，稱特朗普是因為不滿雙方在利率與貨幣政策上的分歧而藉故打壓。

2025年8月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，左）在其社交平台表示，將即時解除聯儲局理事庫克（Lisa Cook，右）的職務。特朗普指，有充分理由相信庫克在一份或多份抵押貸款協議中做出「虛假陳述」。（Reuters）

聯邦最高法院今年6月裁決阻止特朗普這麼做，但表明是基於程序理由，並未就庫克是否構成特朗普所指的「嚴重過失」和「欺騙和潛在犯罪行為」作出實質判決。