歐盟稱與中國達成共識　中國混能車對歐出口或有望減少一半

歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）10月9日（周五）與中國商務部長王文濤結束兩日的會面後表示，中歐雙方已達成協議，該協議或將讓中國對歐盟出口的混能車削減一半以上。



據路透社報道，謝夫喬維奇在為期兩日的會談後表示，這項「共識」將「緩和」中國對歐盟出口的混能車及直插電混能車數字，預計將在四年內減少數百萬輛汽車的出口。

2026年10月9日，中國商務部長王文濤與到訪的歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）在北京舉行會談。（中國商務部網站）

受美國關稅和中國出口飆升的影響，過去兩年歐洲汽車製造商的股價持續下滑，但受此消息提振，這些公司的股價普遍上漲。

這項共識是在謝夫喬維奇與包括商務部長王文濤在內的中國官員進行了三個月的磋商後達成的。此前，北京和布魯塞爾之間就中國汽車出口急升的問題存在長期矛盾。

報道指，歐盟領導人將於15日在布魯塞爾舉行的峰會討論該協議的成果，以確定該協議是否代表歐盟對華貿易逆差再平衡的開始。目前，歐盟對中國貿易逆差已飆升至每天超過10億歐元（約88億港元）。

謝夫喬維奇表示，他認為雙方都取得非常好的成果。

中歐關係：圖為中國國旗與歐盟（EU）旗幟。（Getty）

謝夫喬維奇在北京向記者指出：「話雖如此，但這遠非終點。這只是再平衡進程中至關重要的第一步，但僅僅是第一步。」

歐洲議會國際貿易委員會主席朗格（Bernd Lang）表示，這項協議需要擴展到其他領域，歐盟也應該更有效地運用貿易保護措施。

據中國商務部消息，王文濤向謝夫喬維奇強調，中國不是歐盟問題的根源，而是解決問題的合作夥伴。

謝夫喬維奇提到，雙方也就中國降低從歐盟進口約40億歐元（約352億港元）商品（包括汽車零件、橄欖油和鞋類）的關稅，以及簡化中國發放稀土及稀土磁鐵出口許可證的流程達成共識。

報道指，歐盟各國政府對來自中國的汽車進口激增感到憂慮。與此同時，業績低迷的福士汽車（Volkswagen，又稱大眾汽車）將裁減約10萬個職位。

2026年10月9日，中國商務部長王文濤（右）與到訪的歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic，左）在北京舉行會談。（中國商務部網站）

截至9月的一年中，歐盟直插電混能車的進口量增加了86%，但價格卻下降了20%。目前，這些車輛中超過一半來自中國。2025年，中國直插電混能車進口額佔歐盟直插電混能車進口總額的30%。