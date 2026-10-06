法德推動歐盟建立反經濟脅迫工具　強化對華嚇阻機制

法國和德國10月5日提議歐盟透過一項新的貿易反制機制措施來增強經濟實力，以便對損害其利益的國家採取反制行動；兩國認為歐盟現有反經濟脅迫工具反應太慢，應在必要時最快可在24小時內限制中國企業進入歐洲市場，強化對北京嚇阻與貿易談判能力。



路透社報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與德國總理默茨（Friedrich Merz）周一致函歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）；二人在信中指出，「系統性扭曲市場的做法危及了歐盟的經濟和工業基礎，因此亟需採取行動」。歐盟領導人下周將在布魯塞爾峰會上討論與中國的貿易失衡問題。

德媒將這項構想稱為貿易政策的「緊急中止開關」（Kill Switch），措施可能從限制個別企業進入歐盟單一市場，到情勢嚴重時對一國採取更廣泛的貿易限制。相關機制仍在研議中，有分析指即使加速推動，最快也要明年才可能上路。

中國國旗：圖為2024年2月8日，中國北京中國證監會大樓外一面中國國旗隨風飄揚。（Reuters）

目前，歐盟並非沒有反制經濟脅迫的工具。2023年底生效的「反經濟脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument，ACI），即用來因應第三國利用關稅、貿易或投資限制等經濟手段向歐盟施壓，例如以限制進口或原物料斷供，迫使歐盟撤回或調整特定政策。但相關調查通常歷時4個月，之後歐盟理事會又有最長8至10週決定是否構成經濟脅迫，反制措施則被定位為最後手段。

德法認為，這套程序因應危機速度太慢。若歐盟限制中國產品後，北京立即停止稀土或其他關鍵原物料出口，歐洲工廠可能在現有機制完成程序前就面臨缺料、減產，衝擊歐盟工業生產。新制也可能參考美國「301條款」設計，賦予行政部門更大的貿易反制空間。