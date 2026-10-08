歐盟據報擬限華混能車進口 內地官媒：中國有工具應對歧視性措施
撰文：劉耀洋
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彭博社10月7日引述消息人士指，中國製混能車在歐洲銷量激增後，歐盟正準備採取所謂的「保障措施」（ safeguard measures），對相關產品進行臨時進口限制，以期重新平衡對華貿易。央視旗下微博公眾號「玉淵譚天」同日針對法國與德國推動歐盟建立反經濟脅迫工具一事發文，強調中國有工具應對歐方的歧視性措施。
消息人士稱，「保障措施」允許歐盟在某一行業進口量激增時，對相關產品實施限制。歐盟委員會或可對超過一定進口量的產品徵收關稅，但歐盟擬議中的進口上限措施將有時間限制。
知情人士透露，目前中國混能車佔歐洲汽車總銷量的四分之一，歐委會計劃以對混能車進口實施限制作為試點，如果取得成效，今後可能將類似措施複製到它認為存在貿易失衡的其他行業。
不過，知情人士強調，歐盟將把對中國混能車的進口限制程度設定在足夠低的水平，以避免引發北京方面的報復措施。
「玉淵譚天」同日發文，回應法國和德國向歐委會提交非正式文件，要求歐盟強化貿易防禦措施，增加多項保護主義新工具。
「玉淵譚天」稱中方對歐盟舉動的態度很清楚，如歐方執意出台相關歧視性措施，中方必將堅決予以回應，捍衛中國產業合法權益。中方可以在世界貿易組織（WTO）框架下，與可能受影響的第三方協調立場，共同研究應對措施。中方也可以透過反歧視調查、產業鏈供應鏈安全調查、境外補貼影響調查等措施進行反制。
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