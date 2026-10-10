美軍擬直播處決胡德堡槍擊案兇徒　聯合國批可惡　萬斯稱不會觀看

美國德州胡德堡（Fort Hood）美軍基地2009年槍擊案兇手哈桑（Nidal Hasan）被總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）批准處決後，美國防部10月8日表示，哈桑在12月3日的處決過程將會向公眾直播。聯合國發言人批評這個決定「可惡」（abhorrent）。副總統萬斯（JD Vance）9日對國防部最終會否直播處決表示質疑，更直言假如真的進行直播，他不會觀看。



據路透社報道，聯合國9日表示，美國計劃直播處決哈桑的行動「令人髮指」，並表示此舉可能違反禁止酷刑的規定。哈桑是2009年胡德堡軍事基地槍擊案的兇手，造成13人死亡。聯合國表示，此舉可能違反禁止酷刑的公約。

2012年6月29日，哈桑（Nidal Hasan）被控於2009年11月在胡德堡基地（Fort Hood）槍擊案中造成13人死亡、31人受傷。（Reuters）

聯合國發言人杜加里克（Stephane Dujarric）在紐約舉行的每日例行記者會上表示：「我們在其他國家，無論是伊朗還是阿富汗，都曾看過這種公開處決。這可能構成一種殘忍、不人道或有辱人格的待遇或懲罰。」

他指出：「直播處決就等同於公開處決，這可能違反禁止酷刑的公約。坦白說，政府公開處決任何人，或者在直播鏡頭前處決任何人，都是令人髮指的。」

與此同時，這項計劃在美國國內也引發大量抨擊。

多位共和黨議員批評國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）力推的這項舉措，一位美國天主教高級主教認為計劃「野蠻」，而美國前官員則表示，直播處決將為恐怖份子提供招募材料。

2026年10月9日，美國俄亥俄州，副總統萬斯（JD Vance）在一個集會上發表講話。（Reuters）

萬斯在辛辛那提向記者表示：「我不知道這（直播）是否真的會發生。」萬斯補充說，如果12月3日的處決真的進行直播，「我不會看的。」