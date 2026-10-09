美軍首直播槍決｜新西蘭稱無權封鎖直播 人權組織促施壓收回決定
撰文：韓學敏
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針對美國國防部宣布12月3日直播行刑隊處決胡德堡基地槍擊案兇手哈桑（Nidal Hasan），新西蘭分級辦公室10月9日表示，機構無權封鎖當地民眾收看直播。與此同時，人權組織敦促各國政府對此表示抗議。
據路透社（Reuters）周五報道，五角大樓周四宣布，將以行刑隊處決2009年胡德堡基地槍擊案兇手哈桑（Nidal Hasan），並於12月3日直播行刑，屬美國首次直播處決；新西蘭分級辦公室指出，無法在直播進行時作出分級，亦無權封鎖收看，首席審查員弗洛拉（Caroline Flora）稱，法例禁播門檻高，須在表達自由與傷害風險之間取得平衡。
此事在新西蘭感受尤深：2019年基督城清真寺槍擊案造成51人死亡，兇徒在Facebook直播犯案，時任總理阿德恩（Jacinda Ardern）其後發起全球打擊網上暴力內容的運動。國際特赦組織澳洲分會促總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）向美方施壓收回公開處決決定，批評此舉令死刑更加殘酷。
美國軍法規定處決須經總統批准，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已應國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）建議同意，白宮拒答會否支持直播。公開處決在全球已極罕見，近年僅有包括伊朗及阿富汗塔利班政權在內的執行者。
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