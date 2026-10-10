日本樂天Coolish雪糕出現紅色異物　經化驗證實為血液｜有片

日本樂天（ロッテ，Lotte）旗下著名雪糕產品Coolish（クーリッシュ）傳出食物安全疑雲，有當地網民發文，稱擠出產品時，發現混有紅色物質，公司其後表示經過調查後，證實紅色物質為血液，但未知混入原因。



日媒《Encount》10月9日報道，一名20多歲的女子在社交平台上載一段短片，顯示從Coolish的包裝擠出雲尼拿味產品時，滲出粉紅色的液體。事主表示，於9月12日買入有關產品，並於翌日準備擠出給2歲的女兒食用時，發現產品有異樣，當時沒以為是血液，而是懷疑混合了士多啤梨味，於是拍片並向樂天報告。

樂天職員接報上門，向事主退回180日圓（約8.9港元）的產品費用，並回收涉事產品以作化驗。事主其後收到樂天中央研究所的分析結果報告，證實從回收的產品中驗出血液。

事主稱，樂天解釋在製造過程中無人直接接觸，因此無法找出血液如何混入產品。但她認為，公司不應只以「無法查明是人血還是動物血」或「不知混入源頭」來草草了事，而是應該查個水落石出，以防止此類事件再次發生。

圖為樂天Lotte的Coolish雪糕產品。（網上圖片）

她指出樂天至今都未有主動回收產品，所以在網上公開事件，冀盡量減少受害者。帖文曝光後，網上有多個留言指過去已有類似事件，其中最早一宗可追溯至2022年7月，樂天當時的調查報告亦是證實產品內有血液成份。

對於今次事件，樂天向《Encount》承認在有關產品驗出血液一事，但強調產品的生產線以自動化形式運作，原料全程經由密閉管道輸送並直接充填至包裝袋內，而在現場工作的人員亦全程配戴口罩與防護裝備，因此他們不會接觸到原材料或產品。公司認為產品在製造過程中混入異物的可能性極低，目前無法判斷混入途徑。