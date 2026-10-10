巴拿馬電視台直播突遇7.7強震　主持人即丟咪拔足狂奔｜有片

巴拿馬10月9日發生7.7級強震，一個電視節目直播期間天搖地動，主持人丟下咪高風拔腿狂奔的片段在網上瘋傳；強震令多座建築倒塌，全國學校停課。



據美媒報道，美國地質調查局稱首波強震震央位於中南部埃雷拉省皮塔洛薩阿里巴西南約10公里、深度僅10公里，當地時間中午12時56分發生；首都巴拿馬市距震央約200公里仍劇烈搖晃，其後再現6.6級地震及逾80次餘震。

X平台流傳片段所見，一電視台直播期間棚內搖晃不止，隨後一聲玻璃碎裂，主持人嚇得丟下麥克風、拔腿狂奔逃離。

2026年10月10日，巴拿馬突發強震，主持人丟下咪高風拔腿狂奔的片段在網上瘋傳。（影片截圖）

2026年10月10日，巴拿馬突發強震，主持人丟下咪高風拔腿狂奔的片段在網上瘋傳。（影片截圖）

2026年10月10日，巴拿馬突發強震，主持人丟下咪高風拔腿狂奔的片段在網上瘋傳。（影片截圖）

2026年10月10日，巴拿馬突發強震，主持人丟下咪高風拔腿狂奔的片段在網上瘋傳。（影片截圖）

巴拿馬總統穆利諾（José Raúl Mulino）稱國家正面對重大災難，多條道路完全塌陷；截至周五晚未錄得死亡個案，惟他警告數字或有變。洛斯桑托斯省托諾西鎮對外交通中斷，當局設法空運救援；1938年列為國家歷史遺產的聖阿塔納西奧教堂倒塌，全國學校停課，國際機場一度關閉，巴拿馬運河運作如常。

海嘯警報一度涵蓋巴拿馬、哥倫比亞等國沿岸及智利復活節島，其後全部解除。這已是拉丁美洲今年至少第四次7級以上地震，委內瑞拉6月兩次強震造成逾6,500人死亡。