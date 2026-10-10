特朗普失落諾貝爾和平獎　斥決定可恥：獎項被極端意識形態者玷污

南非女法官兼人權活動家皮萊（Navanethem Pillay，又稱Navi Pillay）因在促進和平與國際法的卓越貢獻，於10月9日獲頒諾貝爾和平獎。向來對和平獎「情有獨鍾」的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在得知失落獎項後，批評挪威諾貝爾委員會的決定可恥，指獎項已被一小撮反民主、實為文明敵人的極端意識形態份子所徹底玷污。



美媒《紐約郵報》及英國《衛報》報道，特朗普9日在紐約州錫拉丘茲市（Syracuse）一場原本是為共和黨中期選舉候選人助選的集會上，花很長一段時間來表達他對自己失落諾貝爾和平獎的不滿。

特朗普發表講話時，將皮萊形容為「在聯合國工作的自由派人士」，但又指自己從來沒聽說過這個人。他接着批評聯合國：「在我調解的所有戰爭中，我從未與聯合國交談過......它們對我一點幫助都沒有。」

特朗普其後將矛頭指向挪威諾貝爾委員會，並指自己不會忘記後者不把獎項頒給他的決定。他說：「我作為你們的總統所代表的美國，本應獲得諾貝爾和平獎，但卻沒有（獲獎）。這對挪威這個國家以及那些作出如此可恥和令人尷尬的決定的人來說，是一個永遠無法抹去的污點。」

另外，特朗普稍早也在社交媒體轉發了曾替自己進行辯護、前律師舍恩（David Schoen）的貼文，後者為特朗普失落獎項「抱打不平」，批評諾貝爾委員會的決定自取其辱，也羞辱了這個昔日崇高的諾貝爾和平獎。

美媒此前報道，皮萊曾任職國際刑事法院，其領導的聯合國調查委員會指以色列在加沙犯下種族滅絕罪行。因此，她此番獲獎無疑可視為對特朗普及以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的有力駁斥。