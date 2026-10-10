美國司法部索取州選民名冊比對移民資料庫　法院裁定違法

美國司法部此前向各州索取選民名冊並將其與聯邦移民資料庫進行比對，以要求州政府刪除非公民身份等不符合資格的選民。然而，美國地方法官10月9日裁定，聯邦政府的政策違法。



路透社及美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，美國聯邦地區法官蘇克納南（Sparkle L. Sooknanan）在裁決中寫道，儘管現有證據顯示名為「系統性外國人福利核查」（SAVE）的移民資料庫可能存在不準確性，但司法部卻淡化了這項操作可能錯誤剝奪合格美國公民投票權的潛在風險。

2026年7月17日，美國華盛頓特區，美國國會大廈前的美國國旗，在由加拿大山火所產生的煙霧中隨風飄揚。（Reuters）

另外，蘇克納南強調，該政策代表聯邦政府試圖決定誰有投票權，但國會及憲法已把這項權力保留在各州。

蘇克納南重申，裁決並不妨礙聯邦政府採取合法措施支持各州維護準確的選民名冊，也不妨礙各州維護自己的選民名冊，因此裁決沒有為不符合資格選民在選舉中投票的情況鋪平道路。

據蘇克納南的說法，18個州此前已完全配合司法部索取選民名冊的要求；CBS則指，司法部對其他大多數未配合的州提訴，但幾乎全部敗訴，只有一個州與聯邦政府達成了和解。

2026年10月7日，一名選民在美國維珍尼亞州亞歷山大市（Alexandria）的選民登記處參加中期選舉提前投票。（Reuters）

代表原告的美國公民自由聯盟（ACLU）律師在一份聲明中表示，最新裁決明確表明，特朗普（Donald Trump）政府不能利用聯邦機構來擾亂選舉。

報道指，這是特朗普政府試圖在11月中期選舉前夕，加強對非公民投票調查力度的一次挫敗。蘇克納南6月時在另一宗案件中裁定，禁特朗普政府用SAVE資料庫來審查選民登記資格的計劃，但最高法院於9月裁決暫時擱置該禁令。