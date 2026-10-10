外籍男神戶機場登機前身體不適退票　坐大廳玩手機突暴斃

日本神戶機場爆發猝死事件！一名30多歲的男子原定10月9日搭國際航班離境，不過登機前因身體不適，臨時辦理退票。沒想到數小時後，該男子被目擊在機場大廳久坐，卻長時間維持同一姿勢，地勤上前關心才發現他已無呼吸，送醫搶救仍宣告不治。



臨時取消機票 久坐大廳竟暴斃

日媒《神戶新聞》報道，事發於9日下午1點40分左右，神戶機場航空公司員工撥打110報案，表示一名30多歲的男子昏迷地坐在第二航廈大廳內。警方到場後，發現男子已無呼吸，雖然迅速送院急救，不過仍宣告不治。

圖為神戶機場。（IG@autodafe.kurakuen）

警方調查發現，當天上午9點剛過，事主原定搭乘國際航班離境，卻表示身體不適，取消航班並辦理退票。目擊者表示，後續曾看到事主坐在機場大廳的椅子上滑手機；但地勤人員下午1點發現，事主已維持相同姿勢許久，心生疑慮下上前交談，結果發現他已停止呼吸。

報導指出，死者僅確認是外籍人士，具體身分仍在調查。此外，警方同步調查事主的確切死因，暴斃的原因仍待釐清。

相關文章：心臟病10個猝死前先兆 血壓高或胸痛出汗屬高風險👇👇👇

+ 6

延伸閱讀：

剛起飛就墜機！加州小飛機變「火球狂燒」 2人受困慘死

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】