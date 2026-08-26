猝死並不是毫無徵兆　中醫揭7症狀是警號　出現胸悶/頭暈等快就醫

早前，曾演出《薰衣草》、《百味人生》等戲劇作品的演員王凱（本名王建隆）於北市租屋處猝逝，享年43歲，消息震驚演藝圈，也讓不少人感到惋惜，也開始擔心：「猝死真的毫無徵兆嗎？」



台灣翰鳴堂中醫診所周宗翰中醫師表示，猝死並非一種疾病，而是一種急性的死亡事件，其中以心因性猝死最為常見，主要與心肌梗塞、嚴重心律不整等心血管疾病有關。

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身體不適別隱忍！出現7警訊快就醫

他進一步說明，雖然部分患者確實可能毫無預警，但臨床上也有不少人在發生重大心血管事件前，身體其實早已出現警訊，只是沒有受到重視。例如，心跳突然加快、走樓梯容易喘、總覺得胸口悶悶的、睡多也異常疲倦等。

多數人會把這些症狀歸因於壓力大、天氣熱或睡不好，選擇繼續忍耐。事實上，胸悶、胸痛、呼吸困難、心悸、冒冷汗、頭暈，甚至短暫昏厥，都可能是心臟發出的警訊，若症狀反覆出現，或與以往明顯不同，就應盡快接受就醫。

中醫治未病！快調整生活型態與身體狀態

周宗翰指出，中醫雖然無法取代急性心血管疾病的治療，但中醫一直強調「治未病」的概念，也就是在重大疾病發生之前，透過觀察身體細微變化，及早調整生活型態與身體狀態，降低疾病風險。

中醫觀點看，長期熬夜、精神壓力大、情緒緊繃、過度勞累、飲食失衡及缺乏運動，都可能影響氣血運行。當氣血運行不暢，心氣不足或痰濕、瘀血逐漸累積時，可能會出現心悸、胸悶、疲倦、睡眠差、活動耐受力下降等不適。

周宗翰說明，這些症狀未必代表即將發生猝死，但卻是提醒你，身體已經處於失衡狀態，不應輕忽。許多人不是突然生病，而是身體長期累積負擔，直到某一天超過身體可以承受的臨界點，才以重大事件呈現。

周宗翰提醒，現代人常追求工作效率，習慣長時間加班、熬夜，甚至以咖啡、能量飲料提神，再加上缺乏運動、三餐不正常，這些生活型態都可能成為心血管疾病的危險因子。

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夏季最怕心血管問題！這些族群要當心

尤其最近正值夏季，高溫炎熱容易大量流汗，若水分補充不足，可能使血液相對濃稠，加上血管收縮調節異常、睡眠品質下降及電解質失衡，更容易增加心血管負擔。若本身有三高、肥胖、吸菸或家族病史，更應提高警覺。

周宗翰呼籲，預防猝死，除了定期健康檢查、控制三高、戒菸、維持理想體重之外，也應建立規律作息、避免過度疲勞、保持適度運動與均衡飲食。

若平時已經出現反覆胸悶、心悸、活動容易喘、莫名疲倦等情況，應先接受西醫檢查，排除心血管疾病；病情穩定後，也可透過中醫辨證調理體質，改善睡眠、舒緩壓力、調整氣血循環，作為整體健康管理的一部分。

他強調，真正可怕的不是猝死來得突然，而是身體早已不斷發出訊號，卻因為忙碌或抱持休息一下就好的心態而一再忽略。健康沒有重來的機會，當胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難或昏厥等警訊出現時，千萬不要硬撐，及時就醫，守護生命。

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