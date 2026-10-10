韓國大邱大樓天花板倒塌　66人緊急疏散38人受傷

韓國大邱北區一幢商店大廈10月10日上午發生天花板板料倒塌意外，2樓66人疏散期間38人受傷，無人重傷。



據韓國傳媒周六（10日）報道，事發於當日上午10時16分，位於大邱北區觀音洞一幢4層高鄰里生活設施的2樓，天花板物料脫落墮下；該種板料由木屑、石膏及水泥混合壓製而成，主要用於鋪設天花板及牆壁。38名傷者中12人已送往3間醫院治理。

韓國大邱北區一幢商店大廈10月10日上午發生天花板板料塌下意外。（影片截圖）

現場原為桌球室，拆卸後由一間分銷商租用，去年3月及本月初先後舉行生活用品推銷活動，參與及疏散者大部分為長者。大邱江北消防署現場指揮團長黃七錫表示，塌下物料大部分為板料，另有少量承托鋼筋；有人頭部被擊中，幸而無人重傷。

事發大廈1992年落成，樓齡逾30年；警方將聯同國立科學搜查研究院下週內勘驗現場，查明塌下原因。大邱市及北區廳並計劃周日開會，商討是否對各區小型商店建築進行安全檢查。