美國制裁國際刑事法院　日本英國等8國外長聯合發聲反對

美國制裁國際刑事法院（ICC），阻止企業向該法院提供服務，明言要切斷其資源。美方此舉引發批評，日本、加拿大、英國等8國外長10月9日發表聲明，表態反對。



8國分別是加拿大、丹麥、德國、法國、意大利、日本、荷蘭、英國，均屬美國的傳統盟友。

在聲明中，8國外長重申堅定支持國際刑事法院的獨立性、公正性和誠信，8國對美國宣布將對該法院實施制裁一事深表遺憾，並表示強烈不同意。

2026年10月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在紐約州錫拉丘茲市（Syracuse）的集會上發表演說。（Reuters）

聲明稱，制裁會對法院的工作及其職員與家屬產生重大影響，且職員正致力於將涉嫌犯下最嚴重國際罪行的人繩之以法，並為受害者提供支持。8國外長稱將繼續攜手合作，支持法院至關重要的工作，維護基於規則的國際體系。

高市早苗：與日本立場不相容

國際刑事法院現任院長為來自日本的赤根智子，故此法院遭美國制裁一事在當地相當受關注。日本首相高市早苗9日在社交網站發文，回應美方制裁法院一事，她稱此與日本的立場不相容，對此深感憂慮，又指日本外相茂木敏充與美國國務卿魯比奧今後也將繼續保持溝通。

圖為2021年3月31日，鏡頭下位於荷蘭海牙的國際刑事法院（International Criminal Court，ICC）。（Reuters）

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）9日主張，美國從未加入國際刑事法院，也未想要加入，然後支持全球主義者希望該法院做更多事情，包括起訴美國公民，特朗普總統絕不會允許國際刑事法院起訴美國人，因此美國今天對其實施制裁，禁止與這個流氓法院交易，切斷其資源，使其運作能力陷入癱瘓。