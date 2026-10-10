特朗普與普京達成共識　俄羅斯將立即向美國及全球供應30萬噸柴油

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，在與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）進行了「非常成功」的通話後，俄羅斯已同意立即向美國和全球市場供應超過30萬噸柴油。



特朗普在社交平台發文指：「俄羅斯同意11月將再供應50萬噸，其後再立即供應100萬噸。此外，視乎俄羅斯煉油廠的狀況，俄羅斯將在短期內供應300萬噸柴油。」

特朗普發文稱俄羅斯同意立即向市場提供大量柴油：

2026年10月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）表示，在與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）進行通話後，俄羅斯已同意立即向美國和全球市場供應超過30萬噸柴油。（Truthsocial@realDonaldTrump）

特朗普強調：「憑藉我們對霍爾木茲海峽的全面控制，以及俄羅斯能源方面的這一重大消息，美國乃至全世界的柴油價格都將大幅下降，而且降幅驚人！降低美國民眾，特別是我們偉大的農民、牧場主和貨車司機的油價，這些都是我最優先考慮的事項。這是一項非常重要且意義重大的聲明。此外，必須先明確的是，伊朗不會擁有核武！」

美國財政部其後在社交平台X上發文稱：「將立即頒發臨時通用許可證，允許向全球市場供應俄羅斯柴油。」

據路透社報道，美國政府發布通用許可證，授權在2027年4月7日之前，進行銷售、交付、卸貨和進口來自俄羅斯柴油相關的交易。

克里姆林宮其後發聲明引述普京表示，俄羅斯已準備好向美國和全球市場供應石油及石油產品，這將有助於全球經濟的整體發展。

聲明又指，普京與特朗普在通話中還討論了解決烏克蘭衝突和伊朗局勢。