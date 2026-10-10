印度「蟑螂黨」示威　創辦人抵德里即遭拘留　印媒：逾5000人被拘

印度調派數千警力與準軍事人員戒備，應對青年運動組織「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party，簡稱CJP）周六（10月10日）的抗議示威，該組織要求印度首席選舉專員庫馬爾（Gyanesh Kumar）辭職。



印媒The Hindu報道，截至當地下午2時，約5000名示威者在德里被拘留，遭送到臨時拘留設施。

印度首都德里警方表示該場抗議未獲許可，CJP創辦人迪普克（Abhijeet Dipke）10日抵達德里機場後即被拘留，另外兩名CJP領導人亦遭扣留，CJP稱多地警方已拘留數千名支持者。為管控局勢，當地政府取消多趟前往德里長途列車，並關閉57個地鐵站。

此次抗議源於選民核查行動，共有1.3億人從選民名冊移除，反對黨認為名單修訂影響選舉公平，被剔除的選民中可能包含其大量支持者，而執政人民黨（BJP）與選舉委員會否認舞弊指控。

印度將於2027年進行七個邦選舉，議會選舉定於2029年，而此次選民核查風波被視作莫迪第三任期以來最嚴重的政治爭議之一，德里警方警告違規抗議者將面臨法律追責。