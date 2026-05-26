印度青年積怨爆發　「蟑螂人民黨」社交賬號狂吸2285萬粉絲

帶有諷刺意味的印度新團體「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party，CJP）在社交媒體迅速爆紅，截至5月26日，其賬號已在Instagram上吸引2285萬粉絲，是現執政的「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party，BJP）相關賬號的數倍，引發全國關注。



該團體的名字源於印度首席大法官康德（Surya Kant）15日公開將部分求職無門的青年比作「蟑螂」。康德直言：「有些年輕人就像蟑螂一樣，找不到工作，在各行各業都找不到立足之地。」

雖然康德後來澄清僅指代持假文憑求職者，但言論已觸發年輕群體不滿。印度Z世代順勢成立該團體，自嘲是「懶人和失業者的代言人」，以此反抗社會困境。不少年輕人正透過AI蟑螂形象、線下公益抗議等方式表達訴求，成為全新社會聲量管道。

圖為印度諷刺團體「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party，CJP）在社交媒體上表達訴求。（X@CJP_for_India）

該團體創辦人Abhijeet Dipke表示：「五年前，沒有人願意公開反對莫迪或政府，」並補充強調時代「正在改變」。

該團體的快速崛起引發當局打壓，其官網、社交帳號相繼被封禁、入侵。但團體迅速重啟更名為「蟑螂回來了」（Cockroach is Back），並喊出反抗口號「打不死的蟑螂」（Cockroaches don't die!）。

據美媒報道，印度人口結構年輕，整體平均年齡僅29歲，但近四成25歲以下大學畢業生面臨失業，大量高學歷青年無處就業，長期積壓不滿情緒，且主流政黨長期忽視青年訴求。