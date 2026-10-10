古特雷斯12月卸任聯合國秘書長　美媒：特朗普反對所有接班候選人

距離聯合國現任秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）卸任只剩不到三個月，新一任秘書長的遴選卻遇到了來自美國的阻力。美媒《政治報》（Politico）10月9日引述兩名了解美國政府內部討論情況的人士，特朗普（Donald Trump）政府對目前角逐聯合國秘書長職位的全部7名候選人均不滿意。



據《政治報》，特朗普政府認為那些候選人都不夠認同特朗普的世界觀，也無法滿足他對聯合國進行大刀闊斧改革的要求。

一名特朗普政府官員說：「現有候選人中，沒有一個是美國希望看到的改革派。有些人甚至顯得更加因循守舊。」

另一名美國國務院官員表示：「長期在體制內任職的人，不一定適合領導聯合國。我們想找一個能夠打破現狀的人。」

2026年1月29日，美國紐約市，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在聯合國總部舉行新聞發布會，闡述2026年的工作重點。（Reuters）

古特雷斯的任期將於2026年12月31日結束，目前有7名候選人角逐新一任聯合國秘書長，其中大多數是職業外交官，而哥斯達黎加前副總統格林斯潘（Rebeca Grynspan）在歷次非正式投票中持續領先。

下一任聯合國秘書長的人選，主要由15個成員國組成的聯合國安理會決定。安理會負責向聯合國大會提出人選建議。與安理會其他常任理事國一樣，美國有權否決任何聯合國秘書長候選人。

一名共和黨國會助理表示，華盛頓的共和黨議員反對格林斯潘出任聯合國秘書長，認為她在以色列問題上的立場過於強硬，而在對華問題上的態度則過於溫和。

該助理表示：「如果最終選出格林斯潘這樣的人，想讓任何一名共和黨人支持為聯合國常規預算撥款？祝你好運吧。」

2025年10月8日，哥斯達黎加聖荷塞，前副總統格林斯潘（Rebeca Grynspan）在政府宣布她為聯合國秘書長候選人的記者會上發表講話。（Reuters）

這名國會助手還稱，共和黨國會黨團希望出現一名此前不被看好的「黑馬」候選人，這名候選人最好是一個「平淡無奇」、不會「把所有事情都政治化」的人。

報道稱，美國如此強勢地干預聯合國秘書長人選的遴選並不常見。特朗普政府對眾多候選人的強烈反對，突顯出白宮試圖加大對聯合國的影響力。

美國前助理國務卿、退休職業外交官派亞特（Geoffrey Pyatt）表示：「這表明特朗普政府已經意識到，誰來擔任聯合國秘書長實際上非常重要。因此，他們希望找到一個在世界觀和利益方面更符合自身立場的人。」

值得一提的是，今年早些時候，特朗普曾提出，國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）可能成為聯合國秘書長候選人，但並未正式提名他。恩芬天奴目前正在尋求連任國際足聯主席。

有美國務院官員對《政治報》說，恩芬天奴可能是一個不錯的人選。這名官員也沒有排除保加利亞外交官姆拉德諾夫（Nickolay Mladenov）成為候選人的可能性，後者目前為特朗普創建的「和平委員會」負責人。

美國總統特朗普於2025年9月23日在美國紐約市舉行的第80屆聯合國大會期間，與聯合國秘書長古特雷斯會面。（Reuters）

報道指出，其他可能在最後時刻加入競爭的人選，還包括阿聯酋前常駐聯合國代表、現任外交事務助理部長努賽貝（Lana Nusseibeh），而土耳其前外交部長Feridun Sinirlioglu據報也正在考慮參選。

曾在小布殊（George W. Bush）政府時期擔任美國常駐聯合國代表、在特朗普第一任期擔任總統國家安全事務助理的博爾頓（John Bolton）認為，特朗普政府可能並不介意聯合國秘書長職位空缺一段時間。

不過聯合國發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）表示，他預計遴選程序將按計劃在年底前完成。他說：「我們完全相信，各會員國將在12月31日前及時選出新一任秘書長。」

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