聯合國秘書長指「單極霸權」或「兩極格局」不利世界和平

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）1月29日發表講話批評「單極霸權」模式，稱「全球問題不能靠一個強權發號施令解決」，並在補充時說明這是指向美國。他又點名中美兩極格局，呼籲支持多極化以維持和平與發展。他在就任第10年亦是最後一年發表講話，安理會將於今年選出他的繼任者。



路透社報道，古特雷斯指當前存在一極以美國、一極以中國為中心的兩極格局，若世界被分裂為敵對勢力範圍，將加劇衝突與不信任。他強調聯合國及安理會負有維護國際和平的核心責任，但改革受阻於部份反對者，導致聯合國效能受限。

2026年1月29日，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在美國紐約聯合國總部舉行記者會。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一週前成立「和平委員會」，引發多國擔憂；而古特雷斯任內第二個五年發生俄烏戰爭、加沙衝突、蘇丹內戰、美國生擒委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）等危機，他直言「國際法遭踐踏、多邊機構遭受多方攻擊」。

聯合國目前正陷資金危機，美國大幅削減自願捐款並拒繳會費。特朗普曾批聯合國「未發揮潛力」，自稱介入8宗衝突應獲諾貝爾和平獎，但古特雷斯重申，聯合國仍致力推動基於國際法的持久和平。