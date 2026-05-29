以色列宣布中斷與聯合國秘書長聯繫　不滿被列入戰爭性暴力黑名單

針對聯合國近日將以色列部份機關列入「衝突中實施性暴力」的黑名單，以色列表示不滿。以色列常駐聯合國代表達農（Danny Danon）於5月28日稱，與聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）的辦公室「不再聯繫」，並取消安排聯合國官員到訪的計劃。



2024年8月19日，以色列駐聯合國代表達農（Danny Danon）向聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）遞交國書。 （Getty Images）

據以色列《耶路撒冷郵報》報道，聯合國秘書長本年度的《衝突中性暴力問題報告》中，以色列監獄管理局被列入施暴者名單，部份軍事及安全機關也被列入監察或警告框架。而巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）已於去年8月被列入。根據聯合國機制，被列入的國家或機構至少在名單上保留一年。

達農批評，聯合國將以色列與哈馬斯的恐怖分子和強姦犯相提並論，是出於政治決定及脫離現實，也是道德上的恥辱，以方決定凍結與聯合國秘書長辦公室的聯繫。

古特雷斯的發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）同日在例行記者會回應稱，秘書長辦公室大門仍然向以色列代表開放。