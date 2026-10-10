特朗普追擊希拉里　向最高法院提請恢復訴訟

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月9日請求最高法院，申請恢復此前遭兩級法院駁回的訴訟，該案針對2016年大選對手希拉里（Hillary Clinton）等人，指控其合謀炮製「通俄門」虛假資訊，抹黑特朗普的競選活動，藉此操縱當年大選。



特朗普2020年大選落敗於2021年卸任，其後2022年向佛羅里達州狀告希拉里和聯邦調查局（FBI）前局長科米（James Comey）、民主黨全國委員會等多名個人與機構。

該案此前被地方法院駁回，法官批評其為充斥政治訴求的無理訴訟，認定指控虛假、濫用司法程序，裁定特朗普及其律師支付近百萬美元制裁費用，聯邦上訴法院隨後也維持駁回與制裁原判。

美國大選：在2016年的總統選舉中，代表共和黨的特朗普靠選舉人票成功當選。圖為2016年10月9日，特朗普（左）及代表民主黨的希拉里在密蘇里州進行第二次總統選舉辯論。（Getty）

據路透社報道，特朗普的律師團隊指下級法院制裁屬於不當干預、懲罰合法訴求，他們在上訴文件中表示，最高法院「有必要介入以保護總統職位，並防止司法分歧成為懲罰其主張者的藉口。」

前聯邦調查局（FBI）局長兼司法部特別檢察官米勒（Robert Mueller）的調查報告證實俄羅斯曾干預大選，但未查實特朗普團隊通俄共謀。目前最高法院尚未表態是否受理該案。