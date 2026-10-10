美媒：6次勸阻烏克蘭停襲俄煉油廠未果　特朗普與普京達柴油協議

據美媒Axios引述知情官員消息報道，因烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）六次無視美方要求停止打擊俄羅斯煉油廠的請求，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）決定與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）達成柴油協定。



美國官員稱，特朗普認為烏方持續襲擊煉油廠推高美國油價，要求停止襲擊，但澤連斯基要求對方先停止襲擊烏方發電廠才會停手。

該官員直言：「澤連斯基誤判了形勢。他繼續打擊煉油廠，正在削弱他在過去六個月裏與特朗普建立起來的好感。」

2026年10月9日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在紐約雪城（Syracuse）參加競選集會。（Reuters）

如今特朗普宣布已與普京達成協議，即俄羅斯同意立即供應逾30萬噸柴油，11月將再供應50萬噸，其後再有100萬噸，又指「此外，視乎俄羅斯煉油廠的狀況，俄羅斯將在短期內供應300萬噸柴油。」

澤連斯基對此表示感到措手不及，又批評該協議「不公平、不誠實」，是向俄方讓步。美官員透露，特朗普特使威特科夫（Steve Witkoff）及女婿庫什納（Jared Kushner）正計劃下週再訪莫斯科和基輔，斡旋俄烏停火，但或因此次衝突生變。

俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）表示，普京與特朗普進行通話時，拒絕承諾恢復與烏克蘭的和平談判。