印度封鎖德里市區阻示威　扣留數千抗議者　名演員被拘上傳警車相

印度選舉委員會修訂選民名冊，爆發超過1.3億人遭除名的爭議，青年運動組織「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party，簡稱CJP）發起10月10日在德里抗議示威，要求首席選舉專員庫馬爾（Gyanesh Kumar）辭職。警方大舉戒備，封鎖德里中心區域以阻止示威舉行，並扣留在各地的數千名示威者。當地知名演員伊姆蘭·汗（Imran Khan）及其女友也遭拘留。



43歲的伊姆蘭·汗為印度裔美國男演員，在寶萊塢（Bollywood）知名，他也是另一明星「印度劉華」阿米爾汗（Aamir Khan）的外甥。

他10月10日在社交網站上傳自己在警車內的相片，寫道「顯然我要被載去遊車河了」（Apparently I'm going for a drive）。

印媒指，伊姆蘭·汗與女友、同為演員的Lekha Washington於孟買被拘留。

根據印媒指，孟買有約400名示威者遭扣留。

在印度德里，由於「蟑螂人民黨」號召在該市中心區域Jantar Mantar示威，在抗議活動開始前，警方已封鎖有關區域，並拘留前往該處的示威者。警方為此在全市部署數千名警察和準軍事人員，暫停在中央商務區的手機互聯網服務，並關閉數十個地鐵站、市場。

2026年10月10日在印度新德里，一名女警試圖阻止一名被拘留的抗議者從巴士上逃脫（Reuters）

印度德里警方表示該場抗議未獲許可，CJP創辦人迪普克（Abhijeet Dipke）10日抵達德里機場後即被拘留，另外兩名CJP領導人亦遭扣留。

此次抗議源於選民核查行動，共有1.3億人從選民名冊移除，反對黨認為名單修訂影響選舉公平，被剔除的選民中可能包含其大量支持者，批評人士認為，修訂不成比例地有利於總理莫迪（Narendra Modi）領導的執政黨印度人民黨（BJP）。

印度將於2027年進行七個邦選舉，議會選舉定於2029年，而此次選民核查風波被視作莫迪第三任期以來最嚴重的政治爭議之一，德里警方警告違規抗議者將面臨法律追責。