特朗普為美俄柴油協議辯護　批澤連斯基固執　指烏克蘭應換領導人

10月10日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）為早前公布美俄柴油協議辯護；按照協議，俄羅斯將立即向美國和全球市場提供30萬噸柴油。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）對協議大表不滿，而特朗普則狠批澤連斯基固執拒絕停火，並提到曾多次警告對方不要攻擊俄羅斯的煉油廠。特朗普更建議烏克蘭換領袖。



特朗普建議烏克蘭應換領導人：

據美媒報道，特朗普在白宮向記者表示：「你們知道我的建議是甚麼嗎？我建議他們更換一位能夠達成協議的領導人，因為他本來就可以達成很多協議，但不知為何，他總是做不到。」

與此同時，澤連斯基猛烈抨擊了美俄達成的柴油協議，稱這項新協議是「對一場必須結束而非延續的戰爭的投資」。

美媒引述一名美方官員表示，在達成美俄協議之前，特朗普曾因烏克蘭襲擊俄羅斯煉油廠而對澤連斯基大發雷霆。這位官員稱，美國曾多次要求烏克蘭停止攻擊俄羅斯的柴油煉油廠，但都無功而回。

特朗普2025年1月重返白宮以來，與澤連斯基關係一直緊張，兩人更在白宮發生激烈爭執。

特朗普9日宣布已與俄羅斯總統普京（又譯普丁或蒲亭）達成協議，向市場供應俄羅斯柴油，以期在11月中期選舉前降低能源成本。據一位美方官員透露，烏克蘭持續不斷攻擊俄羅斯的煉油廠是促使特朗普達成這項協議的部份原因。

當被問到美俄柴油協議是否會延長俄烏戰爭時，特朗普向記者表示：「澤連斯基本可以多次結束這場戰爭，但他卻選擇不這樣做。」

隨後，特朗普抨擊澤連斯基襲擊俄羅斯的煉油廠，聲稱這位烏克蘭總統「想給世界製造麻煩」。

美媒引述分析員對美俄柴油協議的影響表示懷疑。

皮克林能源合夥公司（Pickering Energy Partners）創辦人兼首席投資官皮克林（Dan Pickering）認為：「我們預計從現在到年底，供應量可能會增加5%到6%。」

2026年10月10日，美國田納西州，總統特朗普（Donald Trump）在一個競選集會上發表講話並舉起雙拳。（Reuters）

他指出：「總而言之，這有所幫助，但不會為全球柴油市場帶來實質改變。順便提一下，特朗普之所以用噸而不是用桶來談論產量，是有原因的。噸這個數字對一般觀察者而言看起來更大。這更多的是出於政治考量，而非真正具有實質意義。」