沙特利雅得近十年來最致命襲擊　機場一週3遇襲　一文看清時間線

沙特阿拉伯境內機場在10月上旬，遭遇也門胡塞武裝一週三度的導彈襲擊。其中，沙特民航局10月11日表示，第三宗針對首都利雅得國際機場的襲擊造成至少12人死亡，309人受傷，為該國十多年來最致命的襲擊事件。伊朗支持的胡塞武裝（Houthis）已承認責任，西方各國政府呼籲公民避開當地。



沙特機場遭襲時間線

10月6日至7日，沙特南部艾卜哈國際機場（Abha International Airport）及首都利雅得哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）遭襲。艾卜哈國際機場的襲擊造成2人死亡、28人受傷，另有1人在哈立德國王國際機場遇難。

10月8日，首都利雅得哈立德國王國際機場二度遇襲。胡塞武裝向該機場發射兩枚導彈，導彈擊中機場航設施以及一架隸屬於沙特阿拉伯航空（Saudia）的客機。事件造成3名沙特公民死亡。

2026年10月8日，沙特阿拉伯首都利雅得，在也門胡塞武裝（Houthis）聲稱襲擊哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport ）後，機場冒出濃煙和火焰。（Reuters）

10月10日，首都利雅得哈立德國王國際機場三度遇襲。此次襲擊導致至少12人死亡，309人受傷。沙特民航局報道，罹難者包括四名沙特阿拉伯公民、兩名孟加拉公民，以及分別來自美國、約旦、巴勒斯坦、敘利亞、蘇丹和埃及的各一名公民。同日夜間，聯軍亦報告達曼機場附近遭遇投射物襲擊、利雅得郊外攔截了一枚彈道導彈。