印度反選舉專員示威持續　法院令釋放「蟑螂黨」創辦人

印度新德里連續第二日爆發青年示威，要求首席選舉專員庫馬爾（Gyanesh Kumar）辭職。法院10月11日下令釋放「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party）創辦人迪普克（Abhijeet Dipke）及兩名高層領袖，各人須遵守一年內不得破壞和平的條件。



路透社報道，迪普克等人10日乘飛機抵達德里時被拘留，當時該運動計劃在中德里簡塔曼塔（Jantar Mantar）聚集數千人。他們11日凌晨被帶到裁判官面前。該黨法律主管辛格（Ratna Singh）在X公布釋放消息。同被拘留的活動人士兼社交媒體網紅拉蒂（Dhruv Rathee）亦於午夜後獲釋，條件是不得參與進一步示威。

2026年9月24日，印度「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party，簡稱CJP）的領導人迪普克（Abhijeet Dipke），在新聞發布會上發表講話，要求印度首席選舉專員庫馬爾（Gyanesh Kumar）辭職。（Reuters）

警方10日拘留逾2,000人，封鎖德里市中心以阻止示威。11日仍有數千名警察及準軍事人員在市內部署，但地鐵站重開，流動網絡服務恢復。警方稱首日示威大部分被拘留者已於周六晚獲釋。

反對黨及總理莫迪（Narendra Modi）政府的批評者譴責警方過度使用武力對付示威者。一個聯合國機構呼籲印度當局確保尊重並履行和平集會權利。印度外交部11日回應稱，聯合國的做法「選擇性」，其聲明構成「對印度內政的不必要干預」。