印度「蟑螂黨」宣布示威勝利結束　印度劉華試圖與抗議切割遭鬧爆

印度醫學入學考試（NEET）爆發試卷泄露醜聞後，影響多達200萬考生和引發多宗學生自殺事件，事件觸發持續數週的示威。莫迪（Narendra Modi）政府的教育部長普拉丹（Dharmendra Pradhan）7月25日宣布辭職，由青年發起，在示威行動中扮演主要角色的「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party）其後宣布示威勝利結束。面對這場印度近年來規模最大的抗議活動，寶萊塢（Bollywood）明星和其他名人因全程保持沉默而受到猛烈批評。



據英國《衛報》報道，本週，數十萬印度青年走上街頭，組成名為「蟑螂人民黨」的新興青年運動，要求政府對考試試卷洩露事件負責，這嚴重挑戰莫迪政府的管治權威。許多人同時將憤怒發洩在他們眼中印度頂級明星的「懦弱」行為上。

2026年7月22日，印度新德里，印度蟑螂人民黨（CJP）的支持者組成人鏈，以控制正在進行的抗議活動中的示威者。(Reuters)

24歲的拉伊（Vijay Rai）從南部城市清奈跋涉2000多公里加入示威後表示：「是我們透過觀看他們的電影和比賽，花錢買票，才讓他們成名致富的，現在輪到我們需要幫助的時候，卻什麼也得不到。」

自從6月20日在首都開始無限期靜坐抗議以來，「蟑螂黨」的組織者和抗議者一直睡在地上，忍受着烈日、暴雨和悶熱潮濕的煎熬。

大規模示威活動導致教育部長普拉薩德（Dharmendra Prasad）辭職，這是「蟑螂黨」的核心訴求之一，起因是5月份的試卷洩露事件，該事件迫使200萬學生重考一場重要的考試，並導致十幾名學生自殺。在印度人民黨執政的12年中，這是莫迪的內閣部長首次因公眾壓力被迫辭職。

7月20日，大規模的和平學生抗議遭到警方暴力鎮壓，警方使用警棍、催淚氣體，據稱還使用了霰彈槍。

抗議者強烈譴責名人對國外的悲劇和不公事件發聲，卻對國內民眾的訴求視而不見，即便他們最忠實的支持者正遭受警察的警棍和催淚彈襲擊。

在德里從事家政服務的西瑪認為：「他們哪怕只是在社交平台上簡單表達一下對我們訴求的道義支持，我們也願意接受。」

近年來，寶萊塢，這個曾經被認為與政治無關的行業，被外界認為已被莫迪的極右翼政治勢力所收編，導致大量極端民族主義電影湧現，這些電影被外界指責為印度人民黨政府服務。

「印度劉華」Aamir Khan主演的《來自星星的PK》將印度社會漸趨極端、欠缺包容的觀察，化成極高娛樂性的影片。（電影劇照）

寶萊塢許多一線明星都是穆斯林，他們必須保持謹慎，以確保自己的電影不會遭到強大的印度教右翼團體的抵制。 2015年，在穆斯林信徒被私刑處死的背景下，印度知名演員阿米爾汗（Aamir Khan）表示他的妻子感到不安全，並考慮是否應該離開印度，此番言論遭到猛烈的抨擊。

本週，少數幾位最終發表評論的超級巨星大多避免直接批評政府，並因其含糊其詞而受到譴責。

這其中包括寶萊塢最著名的演員之一薩爾曼汗（Salman Khan）。他在一份聲明中告訴學生們回家，不要讓「父母為他們擔心」，並堅稱莫迪已經控制住局勢。

另一位寶萊塢演員凱爾（Anupam Kher）在評論中表示，他理解學生們的「不安和憤怒」，但也警告說，一些「政治投機分子」和「別有用心」的人可能會操控這場運動；這與印度人民黨部長們的言論遙相呼應。

隨着「蟑螂運動」抗議活動的聲勢漸長，阿米爾汗也受到了批評。此前，他聲稱自己2009年的賣座電影《作死不離三兄弟》（Three Idiots）內的角色並非以工程師和社運人士旺楚克（Sonam Wangchuk）為原型，而這一說法在電影界已被廣泛接受超過15年。

旺楚克曾進行為期26天的絕食抗議以聲援「蟑螂運動」，許多人認為這是阿米爾汗試圖將個人電影作品與年輕人示威行動切割的行為。