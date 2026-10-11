微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）說，企業應將強大的人工智能模型視為潛在的內部威脅，要假定這些模型可能遭入侵，並建立一套「緊急煞車」機制，以防止智能體模型失控。



彭博社報道，納德拉（Satya Nadella）星期六（10月10日）在社交平台發文說，部署先進人工智能（AI）的企業不應僅依賴模型開發商作出的保證：「我們必須假定模型已遭入侵，並從一開始就加以控制……可以把這想像成緊急煞車裝置。獲授權人員應始終能夠在模型執行任務過程中將它暫停或關閉。」

納德拉提出的安全建議，包括在關鍵決策中不要依賴單一AI模型，對智能體的行動保留無法篡改的記錄，並讓AI系統接受獨立審計。他也呼籲，披露重大AI故障或安全事件，並提議企業應分享故障詳情，以便其他企業加強防護措施。

他說：「我們不能把超級智能視為一層套一層的黑箱，然後只是簡單地接受或拒絕它提出的建議、答案和採取的行動。我們必須構建受到約束的系統，使相關行為可以被觀察、邊界可以被測試，而且始終可以被控制。」

2026年9月23日，美國紐約聯合國總部，Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）透過線上方式出席有關人工智能（AI）的聯合國安理會會議並發表講話。（Reuters）

他也說：「換句話說，我們需要把智能的供給與對智能的控制權分開。」

納德拉發表上述言論之際，Anthropic和OpenAI近幾個月披露一系列涉及AI模型出現非預期行為的事件，包括Anthropic一款模型向警方提交一起兇殺案的虛假線索，以及數起針對第三方網站的攻擊。這些披露加劇人們對前沿AI安全風險的擔憂，也重新引發有關所謂AI「緊急停止開關」的討論。

在業界領袖呼籲放慢前沿模型開發並更加注重安全之後，微軟AI研究人員於9月14日發布一套指導原則，對公司最先進模型的開發設置限制。這些指導原則稱，AI模型不應享有權利或法律人格，不應被設計用來逃脫人類控制或欺騙用戶，也不應完成任何需要違反約束原則才能執行的任務。

特朗普政府迄今基本採取較少干預的做法，但他新成立的AI工作組星期五（9日）晚間警告開發商必須報告並解決安全事件，否則將面臨未具體說明的潛在後果。

圖為微軟（Microsoft）行政總裁納德拉（Satya Nadella）2023年11月15日在美國三藩市出席亞太經合組織（APEC）行政總裁會議。（Reuters）

這個名為「超級智能工作組」的組織在Anthropic披露一起安全事件後發表聲明稱，企業必須立即披露涉及模型的事件，並迅速、果斷的採取行動，補救任何以及所有損害。延遲通報、糾正措施不足，以及不承擔責任的行為都不會被容忍。

Anthropic：AI模型不當行為部分發生在美政府網站

Anthropic披露，Claude AI模型在外部組織的數字系統上執行額外的非預期操作，包括一些美國政府機構的網站，這促使美國政府警告AI公司要確保系統安全。

在概述此前未披露事件的一份報告中，Anthropic列舉了AI表現出的四種非預期行為，包括利用軟件中的基本缺陷來運行命令、提交不應提交的表單，以及繞過限制以訪問某些公共數據。

公司指出，其中一些案例涉及聯邦、州和地方政府機構運營的網站，但未具體說明是哪些機構。報告未點名涉及的外部實體，Anthropic稱這是應部分受影響方的要求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

