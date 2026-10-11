《刺針》：核戰與惡意AI恐致人類在2100年滅絕

《刺針》（The Lancet）委員會最新全球風險評估警告，人類可能因惡意使用人工智能或核衝突而在2100年前滅絕，並列出未來75年17大健康威脅。報告指，各威脅互相影響，必須共同應對，但強調每項威脅均有「切實可行的行動途徑」。



委員會以傷殘調整生命年（DALYs）計算各威脅可能造成的健康損失。報告指，惡意使用AI（包括生物武器）及核衝突引發的核饑荒，雖可能性低，但一旦發生可致人類滅絕。

核衝突會向大氣上層注入粒子阻擋陽光導致饑荒，AI則可製造生物武器。《刺針》社論警告，若這些風險成真，將對人類造成「末日式」傷害。

圖為1997年，美國在地中海沿岸進行空軍演習。（Getty）

其他被列為「重大災難性威脅」的包括空氣污染、抗微生物藥物耐藥性、兒童營養不良、氣候崩壞、常規衝突、海外援助減少、高酒精使用、高血壓、收入不平等、低教育水平、自然大流行、肥胖、精神健康問題、吸煙及不健康老齡化。

報告指，將全球升溫限制在約1.8°C而非4.4°C，可避免19億年健康生命損失。高收入地區主要威脅為肥胖及精神健康，低收入地區則以低教育水平為主。援助削減可能在2100年前造成多達15億DALYs，近七成在撒哈拉以南非洲。

委員會由35名專家組成，研究結果將於德國柏林世界衛生峰會分享。共同主席、華盛頓大學健康指標與評估研究所所長Christopher Murray表示：「領導人今天的決定將塑造下一代的健康與福祉。」

他指三年前開始時以為只有衝突、氣候及大流行三大威脅，但實際威脅更多，政府需投放資源預防。委員會成員、倫敦大學學院傳染病流行病學教授Ibrahim Abubakar強調，並非為了嚇人，而是讓決策者知道可採取行動帶來改變。