胡塞武裝稱24小時內四度襲擊沙特　巴基斯坦、埃及和土耳其譴責

巴基斯坦、沙特阿拉伯、埃及和土耳其10月11日表示，四國以最強烈措辭譴責胡塞武裝持續對沙特發動襲擊。此類襲擊造成平民死亡和受傷，並對民用基礎設施造成破壞，公然違反國際法。也門胡塞武裝同日表示，於過去24小時內，該組織使用導彈和無人機，對沙特境內機場和能源設施實施4次軍事行動。沙特民航部門證實，該國首都利雅得及東部城市達曼的機場，11日均再度受襲。



四國重申，這些襲擊公然侵犯沙特的主權和領土完整，直接威脅其安全、穩定以及平民安全，是危險的局勢升級，無論以何種藉口都無法為其辯解，也不可接受。

四國進一步重申，堅定聲援和支持沙特，包括沙特為應對此類襲擊、遏制威脅來源，並防止襲擊再次發生而採取的一切正當措施和行動，從而捍衛沙特的安全、主權和領土完整，保護其公民和居民的安全。

2026年10月10日，沙特首都利雅得（Riyadh）的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）受襲時畫面。（Social Media/via REUTERS）

2026年10月10日，沙特首都利雅得（Riyadh）的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）受襲後，救護車抵達機場外。（Social Media/via REUTERS）

胡塞武裝：沙特24小時內空襲也門124次

胡塞武裝軍事發言人薩雷亞（Yahya Saree）發聲明說，此前24小時動用了彈道導彈、巡航導彈和無人機，對沙特境內機場和能源設施實施4次軍事行動。襲擊目標包括位於沙特首都利雅得的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）、東部省達曼市附近的法赫德國王國際機場（King Fahd International Airport），以及沙特阿美（Saudi Aramco）兩處石油設施。

聲明又稱，於過去24小時，沙特戰機對也門首都薩那和多個省份發動124次空襲。他指責，沙特空襲造成大量平民傷亡，其中包括婦女和兒童。

薩雷亞再次警告國際航空公司、航空從業人員及旅客，不要使用沙特境內機場和其領空。他稱，沙特機場均不安全，但麥加和麥地那的機場及空域除外。