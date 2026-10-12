伊朗：美方已接受部份重開海峽條件 但德黑蘭認為不足
撰文：蕭通
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伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊（Mohsen Rezaei）於10月11日表示，針對伊朗就重新開放霍爾木茲海峽所提出的方案，美國已接受部份條件，但伊朗認為回應並不足夠。至於其他條件的情況，目前尚不明朗。
雷扎伊表示，於過去兩個月，美方通過巴基斯坦、卡塔爾、伊拉克三個不同斡旋國，要求伊朗就重開霍爾木茲海峽提出具體方案。伊朗向美方提出7項條件，並明確告知美方，除非滿足這些條件，否則不會向其開放海峽，也不會進行任何談判。
雷扎伊稱，美方已經作出回應，但伊朗認為不足。他強調，美方必須澄清餘下模糊之處，且伊朗需觀察美方能否消除伊方疑慮，以便展開後續工作。
他又表示，如果美國再次對伊朗發動侵略，美在西亞地區的資產，包括關鍵數據系統和人工智能（AI）設施，將會成為打擊目標，伊朗已準備好在戰火重燃時展示新的軍事能力。
對於美國指霍爾木茲海峽仍處於開放狀態的說法，雷扎伊予以駁斥。他表示，一些船隻通過走私網絡進行活動，海峽目前航運量仍遠低於戰事爆發前水平，伊朗將繼續掌控霍爾木茲海峽的管理權。
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