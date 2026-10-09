美國中期選舉｜民主黨若重奪國會　能叫停特朗普的伊朗戰爭嗎？

決定未來兩年國會參、眾兩院控制權誰屬的美國中期選舉將會在11月3日舉行。在伊朗戰爭推高燃料價格和物價之際，特朗普（Donald Trump）和共和黨很可能要面對大敗宿命。民主黨在國會綜合民調上大幅領先共和黨近8個百分點，無論是選舉模型，還是網上預測市場賭盤，都顯示民主黨重奪眾議院的機率超過九成。

不同分析都顯示，雖然特朗普去年以來成功推動多個州份重劃選區、給共和黨自己多劃出幾席，但民情大幅逆轉之下，共和黨連在設計上讓自己必勝的選區中也有可能落敗。例如根據《經濟學人》的分析，本來在深紅德州（Texas）劃給共和黨的5席，如今已跌至3席。

向來謹言慎行、亦即是下任議長大熱的民主黨眾議院少數派領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）如今也明言他很有信心民主黨可以重奪眾議院，還須觀察的只在於民主黨會贏得多少議席。（按：要重奪眾議院，民主黨只需多贏3席；不過部份選舉模型顯示民主黨可能會多贏超過40席。）

2026年9月30日，美國眾議院少數黨領袖傑弗里斯於美國華盛頓國會山莊向記者發表講話。（Reuters）

至於參議院，本年的出選議席地圖對民主黨非常不利。民主黨不只要在密歇根（Michigan）、佐治亞（Georgia）等特朗普2024年全取的搖擺州守住自己的出選議席，還要從其他搖擺州、深紅州，或者有經營數十年民意支持的共和黨老牌政客主持的州份中一共取得至少4席，才能重奪參議院。

在特朗普還未開打伊朗戰爭之前，即使物價高企問題未解，外界普遍認為民主黨不太可能重奪參議院，網上賭盤以六、三之比預測共和黨將能保留參議院控制權，情況同2018年特朗普第一任期中期選舉中的「藍色浪潮」類似（按：當時民主黨在眾議院大贏41席，但參議院依然控制在共和黨之手）。

然而，如今形勢大變，網上賭盤以六、四之比預測民主黨勝選，《經濟學人》的預測模型亦顯示民主黨有60％奪得參議院的機率。

網上賭盤以六、四之比預測民主黨將重奪參議院。（Kalshi）

民主黨在自己既有的有競爭州份中全數民調領先。北卡羅來納州（North Carolina）的一個原共和黨議席幾乎已經穩拿在手。在緬因州（Maine），1996年曾聲稱做兩屆就夠、卻一直連任到今天的共和黨中間派參議員科林斯（Susan Collins）可能落敗。在俄亥俄（Ohio）、德州、阿拉斯加三個深紅州份，民主黨候選人在綜合民調上都稍微領先。而在深紅肯薩斯（Kansas）、艾奧瓦（Iowa），共和黨候選人只有1個百分點的輕微領先－－共和黨參議院選舉基金對北卡羅來納「放棄治療」之後就將資金轉到肯薩斯救亡。

而特朗普自己10月開展的拉票活動，至今也幾乎全以深紅州份為目的地，顯示出共和黨是在力保不失，而非進取爭勝。

雖然特朗普如今宣稱不會在中期選舉之前再次攻擊伊朗，但美國正在派出第三隊航空母艦戰鬥群前往中東，將會形成2003年以來未見的三艘航母齊集中東的局面。《紐約時報》亦報道指國防部已經向特朗普提供了一些大舉轟炸伊朗三天的選項。

（Silver Bulletin, Gemini）

在伊朗戰爭未見和平前路之際，如果民主黨真的取得了國會兩院的控制權，到底他們能叫停這場「特朗普的戰爭」嗎？

若然民主黨來年1月正式重奪國會兩院權力，他們首先可以做的，是正式通過基於1973年《戰爭權力決議》（War Powers Resolution）的「共同決議案」（concurrent resolution），要求特朗普停止向伊朗使用美國武裝部隊。此等「共同決議案」9月已經通過了眾議院，不過在參議院被一票之差否決。

可是，雖然《戰爭權力決議》的立法背景就是要限制尼克遜（Richard Nixon）總統的越戰權力，但其憲法地位一直受到質疑。即使特朗普在伊朗戰爭之中一直名義上遵守《戰爭權力決議》有關「總統在派出軍隊後48小時必須通知國會」、「未經國會授權的軍事行動不得超過60天」的規定，但是以「共同決議案」阻止總統繼續軍事行動將會受到更嚴重的質疑。

特朗普：「我們正與伊朗伊斯蘭共和國進行富有成效的討論。我想向所有人明確表示，儘管伊朗在經濟和軍事兩方面都處於極為惡劣的狀況，且封鎖措施將繼續全面維持效力……但在11月3日美國舉行的中期選舉之前，我們在任何時間都不會攻擊伊朗。」（Truth Social）

「共同決議案」只需要參眾兩院以簡單多數通過，總統對於「共同決議案」也沒有否決權。早在1983年的一宗移民問題相關的案件（INS v. Chadha）中，美國最高法院已經判定國會沒有所謂的「立法否決權」，當中一點特別針對「不給予總統行使否決權」的國會決議－－這正正是《戰爭權力決議》的「共同決議案」所屬的那一種決議。（按：憲法給予總統否決立法的權力，國會則能以三分之二多數駁回總統的否決，因此國會不能立法給予國會權力只以簡單多數、不予總統否決機會的方式制止行政機關的行動。）

因此，即使民主黨控制了國會兩院並通過「共同決議案」，最多只能是一個政治訊號，對於特朗普的伊朗戰爭行動並沒有法律上的約束力。

自從2001年以來，本來針對阿爾蓋達和阿富汗塔利班的反恐《授權使用武力法案》（AUMF）一直被兩黨歷任總統當成在外用兵「萬能鑰匙」，不顧憲法授予國會的宣戰權。去年起，特朗普就一直使用《授權使用武力法案》以「反恐」為名動用美軍直接在加勒比海、太平洋東岸擊殺小艇上的疑似毒販。

在1983年的一宗移民問題相關的案件（INS v. Chadha）中，美國最高法院已經判定國會沒有所謂的「立法否決權」。（Reuters）

雖然特朗普此刻並沒有利用《授權使用武力法案》來向伊朗開戰，但該法明顯給予總統過大戰爭權力。如果特朗普想要的話，他也可以以該法為根據繼續伊朗戰爭－－特別是在最近英國費爾福德皇家空軍基地（RAF Fairford）發生似乎針對美軍的試圖恐襲案，英國政府也表明有「強烈跡象」顯示伊朗參與其中。

要顯示出民主黨有決心叫停伊朗戰爭，推動修改或廢除2001年的《授權使用武力法案》，是一個明確的方向。可是，由於特朗普有總統否決權，除非國會共和黨人來年大舉背叛特朗普，否則民主黨也難以向《授權使用武力法案》動手。

取得國會控制權，民主黨將能主持參、眾兩院的各個委員會，可以展開調查、傳召特朗普官員出席聽證問話。特朗普家族的各種貪腐嫌疑－－例如近日《華爾街日報》就爆出小特朗普（Donald Trump Jr.）前未婚妻吉爾福伊爾（Kimberly Guilfoyle）在兩人分手後獲委任駐希臘大使時曾要求他人幫她還10萬美元信用卡欠款，用以交換對特朗普政府中人的傳訊和游說服務－－將會是民主黨國會調查的一大重點。

2026年10月8日，美國加州聖地牙哥科羅納多海軍基地，美國海軍尼米茲級航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）在結束中東的延長部署後返抵母港。（Reuters）

伊朗戰爭，當然也是另一個重點。身為前太空人兼海軍戰機機師的亞利桑那州（Arizona）民主黨參議員凱利（Mark Kelly）最近幫助民主黨候選人拉票時就表明，民主黨需要調查伊朗戰爭，「因為我認為這已達到魯莽的程度。」

在傳統的華府政治之中，國會調查和傳召普遍都會得到白宮官員的配合。這種調查不會直接帶來法律後果，卻將會持續不斷地對總統執政構成政治壓力。

不過，特朗普政府官員可能將會完全拒絕配合民主黨控制的國會。雖然有「藐視國會」罪的威脅，但國會還是需要透過司法部作出相關刑事起訴，而特朗普大概是過去半世紀以來最不尊重司法部獨立的總統，甚至曾公開要求司法部長加速起訴政敵。

沒有白宮和司法部的配合，國會民主黨人的調查可能只能變成一場「獨角戲」。

唯一民主黨能透過控制國會兩院而拿在手中的，只得「財政權」。民主黨絕對可以透過阻止國防撥款，甚至其他撥款的通過來施壓特朗普改變其伊朗戰爭政策。不過，在戰爭狀態阻礙國防撥款，民主黨自己也將會承受很大的政治壓力，需要有足夠的集體意志才能執行。

2026年9月23日，美國華盛頓，車輛於夜間在美國國會大廈附近行駛。（Reuters）

另一種辦法就是在國防撥款當中加入定義清楚的資金限制條款。在尼克遜時代美軍轟炸柬埔寨期間，國會就曾多次提出並通過明文立法，限制行政當局將國防撥款用於其轟炸行動之上，最終導致國會通過了禁止動用任何資金於越戰的立法修正案，實際上阻止美國直接參與越戰。

如果特朗普繼續伊朗戰爭，民主黨將能以資金限制條款來試圖間接叫停伊朗戰爭，限制任何國防撥款用於伊朗戰爭行動之上。

不過，特朗普政府一直試圖將國會撥出的不同款項用於國會沒有明確授權的用途之上。由於立法條文很難寫得巨細無遺、天衣無縫，即使有這種資金限制條款存在，白宮也依然有可能能夠找到漏洞來繼續戰爭。

總括而言，即使民主黨在中期選舉之後真的奪得參、眾兩院控制權，如果沒有國會共和黨人大舉背棄特朗普的政治變局，要限制白宮的戰爭權力依然困難重重。要結束伊朗戰爭，要結束特朗普2.0的種種政治亂象和腐敗，民主黨重奪國會只是一個開始，長遠還是須要共和黨的「去特朗普化」。