阿拉格齊與沙特外長通話　稱伊朗願推動與胡塞武裝對話

沙特阿拉伯外交部10月11日公布，該國外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）當日與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi），雙方討論了日益緊張的地區局勢，以及可能的應對措施。半島電視台報道，這也是獲伊朗支持的也門胡塞武裝與沙特衝突升級以來，伊朗與沙特官員首次公開接觸。



兩國外長通話前一天，沙特首都利雅得的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）遭到胡塞武裝攻擊，造成逾300人死傷。而在兩人通話同日，沙特指境內兩座機場再度受襲，其中利雅得機場至少有1人死亡、11人受傷。

沙特外交部表示，是次通話由阿拉格齊主動發起。阿拉格齊在社交平台發文表示，伊朗對地區緊張局勢升級表示關切，認為堅持採取軍事手段而無視政治解決方案，只會使現狀變得更加複雜。

阿拉格齊重申，地區危機不能以軍事解決，伊朗願意提供一切幫助，以促成沙特和胡塞武裝之間的對話，以及最終達成政治解決方案。