歐盟傳擬限中國混能車每年35萬輛 首年設配額防貿易失衡
撰文：李健民
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彭博社10月11日報道，歐盟計劃將中國混合動力汽車（Hybrid Vehicle，又稱混能車）進口數量限制於35萬輛，預計最快於12月1日生效。
根據彭博看到據述該計劃的文件透露，新制實施的第一年將會限制汽車數量35萬輛，隨後於第二年起每年增加約6%，該措施將實行4年，在此期間，雙方須承諾遵守世界貿易組織（WTO）的原則。
歐盟貿易負責人謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）於上週在北京與中國商務部長王文濤進行會晤，並設法縮小歐盟每日約10億歐元（約88億港元）的貿易逆差。根據保障措施，若某類產品對歐盟的進口量激增，歐盟可對該產品的產業採取限制措施。
文件表明限制針對所有混能汽車進口，並非僅限於原產自中國的混能車，而中國的配額將不低於任何其他混合動力進口來源的配額。
負責歐洲貿易事務的歐盟委員會發言人並未對該限制進行回應。
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