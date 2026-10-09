中國會「癱瘓」歐盟嗎？　布魯塞爾的生存恐懼

在布魯塞爾的歐洲聯盟（EU）總部大樓內，一種沉重而焦慮的氛圍正在蔓延。歐洲議會（EP）10月7日以454票贊成、86票反對、110票棄權通過了一份給歐盟執委會（EC）的強硬決議建議，將中國定性為俄羅斯在烏克蘭戰爭中的「決定性支持者」（Decisive Enabler），並動員準備對中國混合動力汽車實施進口限制。

表面上看，這似乎是一場常見的外交貿易拉鋸戰；但在布魯塞爾（Brussels）的決策者、產業領袖與經濟學家眼裏，這場談判已經遠遠超出了例行公事的關稅博弈。

正如歐洲獨立智庫布魯蓋爾（Bruegel）在評估報告中所警告的那樣，每年超越3,500億歐元、相當於每天近10億歐元的巨額對華貿易逆差，以及中國對歐洲工業血脈的深度滲透，正在演變為一場關乎「歐洲作為工業文明能否存續」的生存性威脅。

「這不再是做生意賺錢還是虧錢的問題」，一位不願具名的歐盟執委會高級貿易官員直言不諱，「如果一個國家每天都在向你輸出數以億計的工業品，而你的工廠在關閉、高薪崗位在消失、社會福利稅基在坍塌——長此以往，中國真的會『癱瘓』歐盟嗎？答案是：如果不做抵抗，歐洲作為全球主要工業中心與獨立政治極的命運，確實面臨被逐步癱瘓的危險。」

在匈牙利瓦茨智能交付中心拍攝的中歐班列集裝箱。 （新華社）

每天10億歐元的賬單：中歐貿易的極度傾斜結構

要理解布魯塞爾如今近乎歇斯底里的抗議與強硬對抗，必須先看一組冰冷而殘酷的數據。

根據歐盟統計局（Eurostat）公布的數據，歐盟對華商品貿易逆差居高不下，相當於布魯塞爾每天都在向中國輸出近10億歐元的淨財富。這種單向的財富流失，伴隨着極為脆弱的結構性依賴。

歐盟每年從非歐盟國家進口商品總量常年保持在2.4萬億至2.5萬億歐元之間。其中，來自中國的進口額常年保持在5,300億至5,700億歐元之間，約佔歐盟總外部進口額的21.5%至22.5%。這意味着歐盟從外部購買的商品中，每5件就有1件以上產自中國。中國是歐盟無可爭議的第一大商品進口來源國。

（數據來源，歐盟統計局）

通過上述圖表可發現，即使將土耳其、日本、韓國、印度這四個大國的對歐出口額加在一起（約3,160億歐元），也僅相當於中國對歐出口總額的六成左右。

出口產品剖析：高科技與中端製造的全面包圍

中國出口歐洲的產品早已擺脱了早期的低端輕工傳統，全面殺入中高端工業品領域。根據海關HS編碼及歐盟統計局細分數據，中國對歐出口的前十大品類涵蓋了通信設備、計算機、有機化學品、新能源車輛及各類裝備製造，佔據了出口總額的絕大部分份額。

歐盟本土生產與中國進口的極度失衡對比

比進口金額更讓歐洲工業界感到壓迫的，是本土產量與中國依賴度的極度失衡：

• 通信終端與電子計算：歐盟本土裝配產能幾乎歸零。歐盟統計局數據顯示，電子與通信設備以及計算機領域對華貿易逆差極高，中國進口佔歐盟消費及企業採購市場的80%以上。

• 綠色轉型血脈：歐洲環境署（EEA）及業內智庫數據顯示，歐盟新增光伏裝機中，85%依賴中國進口，本土光伏產業鏈在低價衝擊下幾乎全軍覆沒。

• 新能源核心：根據歐洲運輸與環境組織（T&E）的研究，歐洲電池工廠的建設高度依賴中國陰極材料與加工技術；在重稀土及永磁體領域，歐盟對中國供應鏈依賴度高達95%，本土產量基本為零。

• 生命線（醫藥原料）：歐洲雖然擁有諸多全球藥企巨頭，但歐洲政策研究中心（CEPS）指出，抗生素、解熱鎮痛等基礎藥品的活性醫藥成分（API），有45%依賴中國直接或間接供應。

德國經濟研究所（IW Cologne）高級研究員在分析報告中警告：「歐洲已經陷入了一種不對稱的癱瘓狀態。如果中國明天停止向歐洲出口關鍵零部件和原料藥，歐洲的汽車流水線和製藥廠將在兩周內面臨停工。」

中國與歐盟電動車談判前景迷茫，歐洲汽車製造商所面臨的挑戰主要新興的中國公司，它們的製造成本比西方競爭對手低得多。（資料圖）

規則博弈的戲劇性轉折：為什麼混合動力汽車成了導火索？

在這場宏大的貿易失衡背景下，混合動力汽車（PHEV/HEV）出口的暴增，成為了徹底點燃布魯塞爾怒火的乾柴。

此前，歐盟對中國純電動汽車（BEV）加徵了反補貼懲罰性關稅。然而，中國車企展現出了極強且迅速的規則應變能力。它們迅速調整出口策略，將性價比極高、不在純電動反補貼關稅範疇內的插電式混合動力車與普通混動車型大量出口至歐洲。

由於混動車型僅需繳納10%的基礎關稅，成功規避了高額懲罰性稅率，再加上歐洲多國削減了純電購車補貼且充電基礎設施建設滯後，歐洲消費者紛紛轉而擁抱無續航焦慮的混動車。中國車企憑藉成熟的供應鏈規模，將插混系統成本降至極致，實現了在歐洲市場的油電同價乃至比傳統燃油車更低的價格，直接吞噬了歐洲本土車企的市場份額。

這直接促使歐洲議會與歐盟執委會啟動了最激烈的防線：準備對中國混合動力汽車設定嚴厲的關稅配額上限，並警告中國若不限制外貿傾銷，將動用包括《外國補貼條例》（FSR）和反脅迫工具（ACI）在內的強硬貿易手段。

6月，歐盟領導人在布魯塞爾舉行會議，討論中國問題。（Reuters）

為什麼歐洲認為自己在面對生存性危機？

站在歐洲人的角度看，他們當前的焦慮、甚至近乎歇斯底里的對抗，並非無理取鬧，而是基於對自身社會與政治體制癱瘓的深層恐懼。

稅基崩潰與福利國家制度的癱瘓危險

歐洲驕傲的社會福利制度，如免費醫療、高額養老金、失業保障，完全建立在大中型工業企業繳納的高額企業所得稅和高薪產業工人的收入稅之上。當中國產品擠垮本土汽車、化工、機械企業時，工廠倒閉意味着稅基的永久性流失，而失業救濟支出卻成倍增長。對於歐洲政府而言，這不是簡單的企業虧損，而是國家財政與社會契約的瓦解。

民粹主義抬頭與政治建制派的危機

去工業化帶來的帶薪階層下滑，正成為歐洲極右翼民粹勢力最肥沃的土壤。如果布魯塞爾的温和派建制派官員無法保護本國工人的飯碗，歐洲現有的政治格局將被撕裂。正如歐洲外交關係協會（ECFR）的學者所言：「馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐盟領袖們非常清楚，如果在貿易上對中國妥協，他們在下一個選舉季就會被憤怒的歐洲選民掃出門外。」

創傷性應激與雙重威脅的綁定

經歷過俄烏衝突導致的俄氣斷供噩夢後，歐盟對任何外部力量的供應鏈依賴都產生了創傷性應激。在布魯塞爾看來，中國不僅在經濟上以過剩產能吞噬歐洲工業，還在地緣上向俄羅斯提供軍民兩用物項。經濟上的去工業化與地緣上的安全威脅在歐洲人心中徹底合體，這正是歐洲議會堅持將中國定位為決定性支持者並將貿易談判與俄烏立場強行捆綁的底層心理。

「三重衰退」與二戰後最大經濟危機

如果歐洲因極端保護主義與中國陷入全面貿易戰，不僅無法拯救本土產業，反而會主動觸發一場涵蓋供應鏈斷裂、通脹飆升與生產要素全線失守的二戰後最大經濟危機。中國製造的極高性價比源於全球最完整的產業鏈與規模效應，東南亞與印度短期內根本無法提供同等質優價廉的替代品，轉口貿易更會額外增加三成的摩擦成本。

失去中國廉價商品與中間件，將直接拉高歐洲消費物價，把深陷高利率窘境的歐洲徹底推入高通脹與零增長並存的嚴重滯脹深淵。與此同時，中國的對等貿易報復將打擊歐洲高端機械、汽車與農產品等出口支柱，引爆核心大企的破產與裁員潮。

在經歷了失去俄羅斯廉價管道天然氣的創傷後，歐洲本就承受着高昂的能源成本，如今若再失去中國這一關鍵市場與廉價商品來源，同時疊加美國防務重心轉移帶來的免費軍事保護傘弱化，歐洲將被逼在經濟衰退中強行擠佔財政去增加國防開支。加之歐洲跟隨美國以安全為由搞雙重標準，不僅加速了本土與外部資本的流失，更引發了非西方國家對歐洲市場開放性的信任危機，使歐洲在貿易高牆密佈的新世界中加速被邊緣化。

高昂成本、移民浪潮與社會秩序的突然坍塌

在通脹與去俄羅斯能源，去工業化失業潮的雙重打擊下，歐洲的生活成本正在變得異常昂貴，本土中產階級與工人階層急劇貧困化，財政匱乏更讓社會福利安全網難以為繼。這種經濟上的極速貧困化，將直接衝擊歐洲本就脆弱的社會結構，讓積壓已久的深層次族群與文化矛盾徹底失控。

過去數十年間湧入的龐大移民群體在經濟繁榮期尚能維持表面和平，但在蛋糕縮小的困頓時代，對失業、住房與公共福利的爭奪將迅速演變為族群對立。當本土居民的怨氣與外來不同教派移民的文化隔閡劇烈交織，激進主義與本土主義將隨時被點燃。歐洲社會秩序在極端經濟壓力下迎來爆發式的突然坍塌。

2026年4月24日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio，右）與歐盟貿易專員謝夫喬維奇（Maros Sefcovic，左）簽署了一份有關關鍵礦產生產和安全合作的諒解備忘錄，建立在關鍵礦產領域的戰略夥伴關係，期望能夠降低對中國在這方面的依賴。（X@SecRubio）

假想終局一：談判失敗後的互相報復與實質性脱鈎圖景

假定目前處於關鍵階段的中歐貿易談判最終破裂，布魯塞爾與北京將不可避免地陷入一場全方位的貿易戰爭與反制螺旋。

雙方可能採取的極端反制清單

• 歐盟手段：

對中國混合動力汽車及其他新能源產品追溯實施嚴格的關稅配額限制；全面動用《外國補貼條例》（FSR），強行調查甚至限制在歐中資企業的資產與市場準入資格；啟動「反脅迫工具」（ACI），在醫療器械、光伏、鋼鋁等領域對中國實施系統性排斥。

• 中國手段：

對歐洲大排量燃油車、白酒、乳製品與豬肉實施懲罰性反傾銷稅；將空客（Airbus）大額採購訂單暫停或轉向其他機型；嚴格限制鍺、鎵、銻、石墨以及重稀土永磁體的出口許可；撤銷歐洲企業在華政府採購與公共工程招投標資質。

損害評估：歐盟與中國各自承受的創傷

根據布魯蓋爾及歐洲中央銀行的模擬推算：

• 歐盟視角：如果在替代供應鏈建立前切斷來自中國的化工原料與電子元器件，歐洲製造業成本將劇烈飆升，直接拉升歐盟消費者物價指數（CPI）1.5至2.5個百分點，陷入長期滯脹。缺少廉價光伏和電池，歐洲清潔能源替代成本將飆升40%至70%，2030年零碳目標基本失效。

• 中國視角：如果對歐出口遭遇20%至30%的斷崖式下滑，中國將直接面臨1,000億至1,500億歐元的巨大出口缺口，沿海製造企業與新能源產能過剩行業將面臨破產壓力，並失去歐洲這一全球高溢價市場。

2025年7月24日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂與歐盟理事會主席科斯塔（António Costa）和歐盟委員會主席烏爾馮德萊恩（António Costa）握手。（Reuters）

假想終局二：避免破裂的替代方案——中歐終極妥協路線圖

然而，全方位脱鈎對雙方而言都是無法承受的噩夢。如果中歐貿易談判能夠在最後關頭避免破裂並達成協議，其替代方案絕非中國單方面的無條件讓步，也非歐盟放棄產業保護，而是基於價格軟掛鈎、利益深綁死、產能限流量的混合妥協方案。

核心機制：價格承諾與價格-數量雙重配額

作為替代高額懲罰性關稅的經典工具，雙方可能簽署最低價格承諾協議（Price Undertakings, PU）。

• 動態最低進口價（Minimum Import Price, MIP）：雙方共同制定一套錨定歐洲本土同級成本與通脹的動態價格下限，例如規定中國出口歐洲的電動及混動車到港含稅售價不得低於具體設定門檻。與繳納給歐盟海關的關稅不同，提價帶來的額外溢價直接保留在中國企業手中，既保護了歐洲本土車企，又保障了中國車企單車的高利潤率。

• 年度量化配額上限：在此基礎上加裝流量閥門，規定每年中國產新能源及混動車在歐銷量不得超過歐洲汽車總銷量的一定比例（如8%至10%），超額部分直接觸發高額關稅。

產業落地：歐洲製造與逆向合資模式

為化解布魯塞爾對稅基流失與失業的終極恐懼，協議將要求中國新能源及高端製造業將產業鏈落戶歐洲。

• 階梯式本土化率（Local Content Requirement）：中國企業必須承諾具體的本土化時間表，即初期裝配本土化率達到30%，中期電池包與電控系統本地採購達到50%至60%，最終實現電芯與核心材料高比例在歐生產。

• 逆向合資與利益留存：鼓勵中國車企與歐洲老牌巨頭建立合資工廠，中國輸出技術與軟件，歐洲巨頭輸出工廠與渠道，將企業所得稅與工人薪酬稅留在歐洲當地，撫平歐洲對福利國家瓦解的焦慮。

供應鏈互保與第三方合規審計

• 關鍵礦物對等保障：中國承諾對歐洲民用工業所需的稀土、石墨及關鍵礦物提供審批通道與長期配額；作為回報，歐盟軟化在《外國補貼條例》（FSR）上的無底線調查，為中資合規企業留出市場空間。

但中國絕不會滿足於歐盟僅在單一行政監管法規（FSR）上的防禦性撤退，勢必會將籌碼延伸至更廣闊的結構性互惠領域：在投資准入方面，要求歐盟全面解封《中歐全面投資協定》（CAI）的批准流程，並廢除以國家安全為名對中資在歐半導體、電網與基建領域併購的隱性歧視；在貿易與技術流轉方面，要求歐洲解禁對華部分高科技民用設備、高端精密儀器與半導體零部件的出口限制，同時取消對中國農產品、光伏及高附加值工業品進入歐洲政府採購市場的歧視性門檻 等等，從而將一場單向的監管博弈升級為雙向的戰略對等安排。。

• 嚴苛的熔斷監督：引入第三方機構抽查財務報表，一旦發現通過變相回扣破壞低價承諾的企業，立即觸發熔斷機制，恢復高額懲罰性關稅。

2023年9月26日，圖為路透社設計的圖片，其中一輛電動車模型後可見到歐盟旗幟與中國國旗。（Reuters）

超越癱瘓危險的同理心與終極智慧

回到那個令人不安的問題：中國會「癱瘓」歐盟嗎？

答案取決於雙方能否在最後的時刻找到同理心與妥協的底線。

如果中國堅持以單邊的供給側優勢持續向歐洲輸出低價產品，而忽視歐洲社會在稅基、就業和去工業化上的生存恐懼，那麼這種失衡終將觸發歐洲27國前所未有的團結與反抗。歐洲在面對生存危機時，絕不會坐以待斃，即便以犧牲短期經濟增長、承受通脹飆升為代價，也會毫不猶豫地關上大門，最終導致中歐關係的全面對抗。

然而，正如《華爾街日報》等媒體在評論全球貿易時所強調的，布魯塞爾的強硬反應不是為了求戰，而是為了求生。

對於中國而言，展現同理心並非弱者的妥協，而是維持全球化格局的必要投資。這意味着中國必須擺脱只賣不買和低價內卷出口的路徑依賴，主動擴大對歐洲高附加值產品與服務業的進口，推動新能源企業將產業鏈、稅收和就業真正落戶歐洲，並以極大的決心治理國內產能過剩。

同理，歐盟也必須明白，依靠高關稅和政治打壓無法挽救其本身勞動力成本高昂、創新審批繁瑣的結構性病灶。將正常的經貿往來與極其複雜的地緣政治強行綁定，除了毀滅雙方的信任，無法解決任何實質問題。

在每天近10億歐元的巨額賬單面前，中歐雙方既握着彼此工業生命的鑰匙，也握着傷害對方的利刃。無論是走向破裂的反制噩夢，還是通過價格承諾與本土化建廠達成戰略妥協，布魯塞爾與北京的談判桌，都正站在人類近代貿易史最重要的交叉路口。